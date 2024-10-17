Xiaomi Smart Ring üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı yüzük pazarında daha çok Samsung ve Oura bilinse de Xiaomi bu sektörde yıllardır faaliyet gösteriyor. Akıllı yüzük piyasasının gelişmesi ile pek çok marka bu alanda çalışmalar yürütmeye başladı ve bunlardan biri de Apple’dı. Apple da smart ring çalışmalarına başlamıştı ancak kısa bir süre önce çıkan haberlere göre Apple akıllı yüzük planlarını rafa kaldırdı. Şimdi ise Xiaomi’den haber geldi. Markanın aldığı CNIPA patenti sayesinde Xiaomi akıllı yüzük özellikleri ortaya çıkmaya başladı; Xiaomi ayarlanabilir akıllı yüzük ile geliyor. Bu yüzük markanın ilk akıllı yüzüğü olmasa da diğerlerinden farklı niteliklere sahip olacak. İşte ayrıntılar…

Xiaomi Ayarlanabilir Akıllı Yüzük ile Geliyor!

Son dönemin yükselen sektörlerinden biri olan akıllı yüzük pazarı farklı markaların sektöre girmesiyle büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Samsung Galaxy Ring’i duyurmuştu. Samsung’un yanı sıra Finlandiya menşeli sağlık teknolojisi şirketi Oura da sektörde büyük pazar payına sahip olan markalardan biri. Pazarda faaliyet gösteren markalardan biri de Xiaomi ve marka şimdi yeni bir tasarımla piyasayı sallamaya geliyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yeni ortaya çıkan CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) patenti Xiaomi Smart Ring’in bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bu kapsamda Xiaomi’den “ayarlanabilir akıllı yüzük” geleceğini söyleyebiliriz. Patente göre yüzük, parmak ölçüsüne göre ayarlanabiliyor ve bu da cihazı oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.

Samsung ve Oura yüzükleri teknolojik bakımdan önemli niteliklere sahipler ve pek çok yüzük boyutu mevcut. Ancak yüzüğü başka bir parmağına takmak isteyen kullanıcı bunu gerçekleştiremiyor. Bunun yanı sıra yarım ölçüler bulunmadığı için, yüzük ölçüsü seçilirken kullanıcıya ölçüyü yukarı yuvarlaması gerektiği söyleniyor. Yani 12,5 parmak ölçüsüne sahip olan birinin 13 ölçüde bir yüzük alması öneriliyor. Bu da söz konusu akıllı yüzüklerin bir dezavantajı denilebilir.

Xiaomi Ayarlanabilir Smart Ring

Xiaomi ise ayarlanabilen bir smart ring tasarlıyor. Yani tek bir yüzük her parmağa takılabilecek. CNIPA pantentinde yer alan bilgilere göre yüzüğün iç kısmında elastik bir malzeme ve yay mekanizması bulunmakta. Elastik malzemenin ise kauçuk ya da PVC olabileceği düşünülüyor. Bu mekanizma sayesinde yüzüğün boyutu otomatik bir şekilde ayarlanıyor ve her parmak ölçüsüne uyumlu olacağı söyleniyor. Bu sayede, Xiaomi yüzük kullanırken parmağın şişmesi gibi durumlar da bir sorun oluşturmayacak. Ayrıca aynı yüzüğü farklı kişilerin de kullanması mümkün olacak.

Xiaomi’nin bu yüzük tasarımı kullanıcı için faydalı olduğu kadar marka için de avantajlı bir durum. Zira Xiaomi, daha düşük maliyetle sektöre girecek ve bu da akıllı yüzük alanında markanın hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayabilir. CNIPA patentine göre bahse konu yüzük, sağlık takibi ve iletişim için güncel bağlantı ve sensörleri desteklemekte.

Bunların yanı sıra Xiaomi smart ring bağlı olduğu telefonun kamerasını kontrol edebilmekte. Bu sayede yüzük ile telefon kamerasını kullanarak uzaktan çekim yapılabilecek gibi görünüyor. Xiaomi ayarlanabilir akıllı yüzük ile ilgili bilinen detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Xiaomi bu pazardaki hakimiyetini artıracak gibi görünüyor. Cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktığında biz de siz Cepkolik okurları için buradan paylaşmaya devam edeceğiz.