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Xiaomi Band 7 Pro’ya Yeni Bir Renk Seçeneği Eklendi

Xiaomi Band 7 Pro geçen yıl Temmuz'da, Watch S1 Pro ve S2 ise sırasıyla Nisan ve Aralık 2022'de piyasaya sürüldü. Saat kayışının yeni rengi dışında, giyilebilir cihazların temel özellikleri aynı kalıyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, Band 7 Pro, Watch S2 ve Watch S1 Pro için yeni bir renk seçeneği duyurdu. Üç cihaz da yeni bir Magenta adlı bir kayışla geliyor. Ülkede Ay Yeni Yılı veya Bahar Şenliği olarak da bilinen Çin Yeni Yılı’nın bir parçası olarak tanıtıldılar. Ek olarak, yeni bir kayış renginin yanı sıra, Xiaomi ayrıca 21 Ocak’ta yeni yıl sınırlı kadranını piyasaya süreceğini de doğruladı.

Xiaomi Band 7 Pro geçen yıl Temmuz’da, Watch S1 Pro ve S2 ise sırasıyla Nisan ve Aralık 2022’de piyasaya sürüldü. Saat kayışının yeni rengi dışında, giyilebilir cihazların temel özellikleri aynı kalıyor.

Xiaomi Band 7 Pro, her zaman açık görüntüleme özelliğine sahip 1,64 inç AMOLED ekrana sahip. Bir kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takipçisi ile donatılmıştır ve 117 spor modu içeriyor. Fitness takipçisi, 12 günlük kullanım sağladığı iddia edilen 235 mAh pil ile destekleniyor.

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Öte yandan Watch S2, 1.32 (42 mm) ve 1.43 inç (46 mm) AMOLED ekranlara sahipken Watch S1 Pro, 1.47 inç ekranla geliyor. Her iki akıllı saat de bir HRM, SpO2 sensörü, stres ve uyku izleyici, sıcaklık monitörü ve 100 egzersiz modu ile donatılmış.

Açık hava etkinlikleri için yerleşik bir GPS de barındırıyor. Watch S2 ayrıca bir vücut kompozisyonu ölçümüne ve Bluetooth araması için yerleşik bir mikrofona ve hoparlöre sahip.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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