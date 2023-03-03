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Xiaomi Batarya Teknolojisinde Büyük Bir Atılım Yapıyor!

Xiaomi batarya teknolojisinde büyük bir atılım gerçekleştirerek 1.000 Wh/l'lik muazzam bir enerji yoğunluğu elde etti. Bu enerji, şu an elektrikli araçların kullandığı teknolojiden 2 kat daha fazlası.

Cemre Yılmaz

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Günümüzde çoğu teknoloji şirketi gibi, Xiaomi de mobil cihazlar ve daha da önemlisi elektrikli araçlar için kullanılabilecek katı hal batarya geliştirmek için çalışıyor. Çinli teknoloji devi, büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve 1.000 Wh/l’lik muazzam bir enerji yoğunluğu elde ettiğini söyledi. Bu, çoğu elektrikli araçların sunduğu enerji yoğunluğunun iki katından fazladır. Şu an itibariyle elektrikli araçların sunduğu değer yaklaşık 450 Wh/l.

Yeni teknoloji, modern lityum pillerle birçok sorunu çözmeyi vaat ediyor. Geliştirilmiş enerji yoğunluğunun yanı sıra, katı hal piller düşük sıcaklıklarda da daha iyi performans gösterir. Xiaomi, -20°C’de verimliliğin yaklaşık %20 arttığını iddia ediyor. Ek olarak, katı hal hücreleri, sıvı elektrolit eksikliği nedeniyle delindiklerinde patlamadıkları için daha güvenlidir.

Mühendisler, pozitif elektrodu katı elektrolit seramiklerle kaplayarak dayanıklılığı daha da artırdılar.

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Xiaomi, prototipini bir Xiaomi 13 akıllı telefonda test etti ve küçük ahizenin içine 6.000 mAh‘lik bir ünite sığdırmayı başardı.

En son teknolojide genellikle olduğu gibi, asıl zorluk bu bataryaları uygun ölçekte üretmek ve ekonomik olarak uygun hale getirmektir. Xiaomi’nin daha kat etmesi gereken çok yolu var. Ancak mevcut hızını sürdürürse, önümüzdeki yıllarda katı hal bataryalarla çalışan Xiaomi yapımı bir elektrikli araç görebiliriz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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