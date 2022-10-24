Xiaomi Bone Conduction kulaklıklar satışa çıktı

Xiaomi, akıllı telefonların yanısıra birçok teknolojik ürünle herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Kulaklık pazarına çoktan giren Çinli şirket, yepyeni bir kulaklık satışa sundu. Xiaomi Bone Conduction olarak adlandırılan yeni kulaklıklar yaklaşık 96 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

Akıllı giyilebilir cihazların en göze çarpan özelliği kemik iletim teknolojisinin kullanılması diyebiliriz. Teknoloji, ses titreşimlerini hava yerine elmacık kemikleriniz boyunca ileterek çalışıyor.

Bu teknolojinin Alman klasik besteci Ludwig Van Beethoven’ın işitme duyusunu kaybettiğinde müzik yapmak için kullandığı teknik olduğu söyleniyor. Bu teknoloji ile kullanıcılar müzik dinlerken dış dünyayı etkilemeden bulundukları ortamın sesini de duyabiliyorlar, böylece her zaman çevreye dikkat edebiliyorlar.

Kulaklığın içindeki teknoloji, yenilikçi bir parça tipi tasarımı benimsiyor ve ses kalitesi daha belirgin. Ayrıca ses sızıntısını etkili bir şekilde bastırabilen ve mahremiyeti koruyabilen 360 derece kapalı yönlü ses boşluğu da var.

Bağlantı açısından, yeni kulaklıklar, hızlı bağlantı sağlayan bir Bluetooth 5.2 işlemci kullanıyor. Şirket, bağlantı gecikmesinin yaklaşık 86ms kadar düşük olduğunu iddia ediyor. Böylece kullanıcılar, egzersiz yaparken kulaklıkla sabit bir bağlantıya sahip olabiliyor ve bağlantı kopması olmuyor.

Ek olarak, kulaklığın 12 saate kadar tek bir pil ömrü var. Cep telefonu şarj kablolarında yaygın olan bir Type-C arabirimi kullanıyor. 5 dakikalık şarj, iki saate kadar müzik çalma sağlayabiliyor.