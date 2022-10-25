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Xiaomi Book Air özellikleri belli oldu

Apple'ın Macbook Air serisinin en büyük rakibi olarak düşünebileceğimiz Xiaomi Book Air'ın özellikleri ve tasarımı belli oldu.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi Book Air özellikleri belli oldu

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Bugün erken saatlerde Xiaomi, 27 Ekim’deki Redmi Note 12 serisi lansman etkinliğinde yeni bir Windows ultrabook tanıtma planlarını doğruladı ve şimdi Çinli çevrimiçi perakendeci JD.com, Xiaomi Book Air 13‘ü temel özellikleriyle birlikte rezervasyon için listeledi.

Ayrıntılı teknik özellik sayfası, dizüstü bilgisayarın 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe ve 16:10 en boy oranına sahip 13,3 inç OLED dokunmatik ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Panel, 60Hz yenileme hızını destekleyecek ve bir kamera barındıracak. Xiaomi Book Air 13, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB depolamanın yanı sıra 12. nesil Intel U serisi Core-i5 veya Core-i7 CPU ile yapılandırılabilir.

En etkileyici özellik dizüstü bilgisayarın boyutudur – yalnızca 1,2 kg ağırlığında ve yalnızca 12 mm kalınlığında listelenmiştir. Liste, tam boyutlu bir klavyeyi onaylıyor, ancak arkadan aydınlatılıp aydınlatılmayacağına dair bir detay yok. Diğer özellikler arasında Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısının yanı sıra iki Thunderbolt bağlantı noktası bulunur.

Görünüşe göre dizüstü bilgisayarın sağ tarafında bir parmak izi sensörü de olacak. Pil, birlikte verilen 65 W C tipi güç adaptörüyle 58.3 Wh pil olarak derecelendirilmiştir. Tüm bu bilgiler mevcutken, Perşembe günkü büyük etkinlikte yalnızca Xiaomi Book Air 13 için fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntılarını bekleyebiliriz.

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