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Xiaomi Buds 4 Pro, MWC 2023’te Satışa Çıktı!

Xiaomi Buds 4 Pro, kullanıcıların baş hareketlerini algılıyor ve sesi mekansal konumuna göre ayarlayarak gerçekçi bir ses deneyimi vaat ediyor. 249 sterlin fiyatla satışa çıkan kulaklıklar Star Gold ve Space Black renkleriyle adeta rakiplerine tasarım dersi veriyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, küresel pazarlarda Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar ve Watch S1 Pro ile birlikte MWC 2023’te en son kulaklıkları Xiaomi Buds 4 Pro’yu piyasaya sürdü. Bu kulaklıklar, 990 kbps’ye kadar yüksek kaliteli ses aktarım hızları ve 32 bit’e kadar bit derinlikleri sağlayan Sony’nin LDAC teknolojisiyle birlikte geliyor. Ayrıca Hi-Res Audio Wireless’ı da destekleyerek müzik tutkunları için mükemmel bir performans vaat ediyor.

Xiaomi Buds 4 Pro kulaklıkları, gürültü seviyelerini 48dB’ye kadar azaltabilen aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip. Kulaklıklar, kullanıcıların baş hareketlerini algılayan ve sesi mekansal konumuna göre ayarlayarak gerçekçi bir ses için her bir ses detayının tam olarak yerleştirilmesini sağlayan dahili bir boyutlu ses özelliği vaat ediyor.

Kulaklıklar, kullanılmadıklarında onları güvende ve korumalı tutmak için tasarlanmış “uzay kapsülü” tarzı bir kılıf içinde geliyor. LSR yapımı yumuşak kulak uçları, kulaklıkların yerinde kalmasını sağlıyor ve uygun bir uyum için üç boyutta geliyor. Yeni “Akıllı Uyum İzleme” özelliği, kullanıcıların saatlerce dinleme keyfi için maksimum konforla mükemmel uyumu bulmasına olanak tanıyor.

Xiaomi-Buds-4-Pro

Ek olarak, kullanıcılar, kulaklıkların yerleşik çift cihaz bağlantı özelliği sayesinde bağlı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Kulaklıklar, şarj kutusu kullanıldığında 9 saate kadar ve 38 saate kadar bağımsız pil ömrü vaat ediyor. Kılıf ayrıca kablosuz şarjı da destekleyerek hareket halindeyken kulaklıkları şarj etmeyi kolaylaştırıyor.

Xiaomi Buds 4 Pro kulaklıkları, kararlı ve verimli bağlantı sağlayan Bluetooth 5.3 bağlantısıyla birlikte geliyor. SBC/AAC/LHDC 4.0 kodeklerini destekliyor ve hi-fi ses için 11 mm çift manyetik dinamik sürücüler vaat ediyorlar. Kulaklıklar ayrıca toza ve suya dayanıklı (IP54), bu da onları açık hava etkinlikleri için mükemmel kılıyor.

Bu kulaklıklar, sesli aramaların net ve net olmasını sağlayan 3Mic+ kemik ses izi sensörüne sahip. Üç şeffaflık modu, kullanıcıların müziklerinin keyfini çıkarırken trafik gibi ortam seslerini dinlemelerini sağlıyor. Xiaomi Buds 4 Pro’nun fiyatı 249 sterlin. Bu arada Star Gold ve Space Black renkleriyle satışa çıktıklarını da belirtelim.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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