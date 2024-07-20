Xiaomi Buds 5 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı, İşte Detaylar!

Xiaomi Yaz Etkinliği, markanın CEO’su ve kurucusu olan Lei Jun sunumu ile gerçekleştirildi. Etkinlikte marka, yeni cihazlarını görücüye çıkardı ve bu kapsamda Xiaomi katlanabilir telefonları Mix Flip ve Fold 4, Xiaomi Band 9, akıllı saat Watch S4 Sport ve bunlarla birlikte Xiaomi Buds 5 TWS kablosuz kulak içi kulaklığı tanıttı. Merakla beklenen Xiaomi Buds 5 özellikleri ve fiyatı duyuruldu. İşte Xiaomi yeni kablosuz kulaklığın özellikleri.

Xiaomi Buds 5 Özellikleri ve Fiyatı

202 yılında kullanıcıyla buluşan Xiaomi Buds 4’ün halefi olarak piyasaya sürülecek olan Xiaomi Buds 5 tanıtımı gerçekleşti. Çinli dev Xiaomi, yaz lansman etkinliği kapsamında yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Uzamsal ses özelliği ve aptX kayıpsız nitelikleri ile dikkat çeken Xiaomi Buds 5 özellikleri ve fiyatı duyuruldu.

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Xiaomi Buds 5’in öncelikle şık tasarımından bahsedelim… Parlak bir gövdeye ve mat kulaklık kısımlarına sahip olan Xiaomi kulak içi kulaklık modeli, gövde kenarında bulunan çizgilerle şık bir görünüme sahip. Dört farklı renk opsiyonu ile gelen Buds 5, kulak yapısına rahatlıkla oturacak bir şekilde tasarlanmış. IP54 sertifikasına sahip olan kulaklıkta toz ve su dayanıklılığı mevcut.

Akıllı kontrollere sahip olan Xiaomi yeni kablosuz kulaklığı bir dokunuş ile içerikleri özet haline getirebilmekte. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile gelen cihaz bunun dışında yapay zeka ile arama kalitesini artıran üç iç mikrofon bulunuyor. Qualcomm aptX Lossless teknolojisine sahip olan Buds 5, bu özellik sayesinde seslerin orijinal kalitede duyulmasını sağlıyor.

Golden Ear ile bir iş birliği içerisinde olan Xiaomi, bu iş birliği sayesinde özelleştirilmiş ses efektleri sunabilmekte. Uzamsal ses deneyimi sağlayan Buds 5 kablosuz kulaklık, Xiaomi telefonlara bağlandığı koşulda Dolby Atmos teknolojisini desteklemekte. Batarya kısmında 480 mAh’lık bir pil barındrıan kulaklık, 6,5 saatlik bir kullanım süresi sağlamakta. Şarj kutusu ile birlikte de 35 saate kadar kullanılabilmekte.

Xiaomi Buds 5 Fiyatı

Xiaomi Buds 5 aynı anda iki telefona bağlanma özelliğine sahip. Şarj kutusu açıldığında çıkan eşleştirme ekranından telefona bağlanılabiliyor. Cihaz bu özelliği ile diğer kulaklıklar ve Airpods ile benzeşmekte. Peki Xiaomi Buds 5 fiyatı ne kadar? Markanın açıkladığı üzere Xiaomi Buds 5, 96 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sunulacak.