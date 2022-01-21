Xiaomi çocuklara özel bir tuvalet tasarladı

Akıllı tuvaletler her zaman yetişkinlerle sınırlıydı. Ancak Xiaomi Youpin’de çocuklar için tasarlanmış yeni bir akıllı tuvalet tanıttı. Ürün Ukideer Wonder Whale Çocuk Akıllı Tuvalet U1 adına sahip. Fiyatı ise 157 dolar.

Ukideer Wonder Whale Akıllı Çocuk Tuvaleti, 0-6 yaş arası çocuklar için uygun. Ürün, ebeveynleri pis kokularla uğraşma veya lazımlığı kendileri boşaltma stresinden kurtaran; bir düğmeye basarak bebek bezlerini ve dışkıyı kapatma ve boşaltma işlevine sahip.

Sızdırmazlık ve paketleme teknolojisi bakteri ve kokuları hapsediyor. Akıllı klozet, 7 metre uzunluğunda ve 40-45 kez kullanılabilen; dahili kırılmaz kutuya sahip. Cihaz, akıllı emiş havası döşeme ve torba değiştirme sistemini benimsiyor.

2 saniyede açılan yerleşik eğlenceli bir endüksiyon çevirme etkileşimine sahip. Çocukların aşırı oynamasını, evcil hayvanların yanlışlıkla dokunmasını önlemek ve ayrıca pil gücünden tasarruf etmek için çevirme işlevinin arkasında bağımsız bir çocuk kilidi düğmesi var.