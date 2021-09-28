Xiaomi Dünyada Bir İlk Yaptı – LDHC 4.0 Destekli TWS 3 Pro Tanıtıldı!

Xiaomi dünki CIVI akıllı telefonun yanı sıra, Watch Color 2’yi ve TWS 3 Pro kablosuz kulaklıklarını da satışa sundu. Apple Airpods’a benzeyen farklı bir tasarımla, bu kulaklıklar adeta göz kamaştırıyor.

Xiaomi TWS 3 Pro, markanın iddia ettiği gibi, ses kalitesini “HiFi-seviyesine” yükseltecek LHDC 4.0 codec bileşenine sahip dünyanın ilk TWS kulaklığı oldu. Xiaomi ayrıca TWS’sinde ilk kez Adaptive ANC‘yi seçti. Tüm Uyarlamalı ANC sürecinde yer alan 3 aşamalı bir gürültü azaltma, bir ortam modu ve bir insan sesi geliştirme modu bulunuyor. Rakamlar, bir TWS için uygun olan 40dB’ye kadar olan sesleri kesebileceğini gösteriyor.

Yeni kulakiçi kulaklıklar ayrıca uzamsal (veya 360 derece) ses özelliğine sahiptir ve Type-C şarj ile birlikte geliyor. Şirket, ANC kapalıyken 6 saate kadar sürdüğünü iddia etse de, bu sayıların gerçek hayatta değiştiğini görebiliriz.

Sunulan 3 renk seçeneği var. Bunlar arasında siyah, beyaz ve derin orman yeşili bulunuyor. Marka, daha fazla konfor ve daha az rahatsız edicilik sunmak için kulaklıkların da öncekilerden daha hafif ve daha küçük tutulduğunu iddia ediyor. Kulaklıklar 92 dolar fiyat etiketiyle başlıyor.