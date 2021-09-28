Ana SayfaTeknoloji HaberleriXiaomi Dünyada Bir İlk Yaptı - LDHC 4.0 Destekli TWS 3 Pro...

Xiaomi Dünyada Bir İlk Yaptı – LDHC 4.0 Destekli TWS 3 Pro Tanıtıldı!

Xiaomi TWS 3 Pro, markanın iddia ettiği gibi, ses kalitesini “HiFi-seviyesine” yükseltecek LHDC 4.0 codec bileşenine sahip dünyanın ilk TWS kulaklığı oldu. Xiaomi ayrıca TWS'sinde ilk kez Adaptive ANC'yi seçti. Tüm Uyarlamalı ANC sürecinde yer alan 3 aşamalı bir gürültü azaltma, bir ortam modu ve bir insan sesi geliştirme modu bulunuyor. Rakamlar, bir TWS için uygun olan 40dB'ye kadar olan sesleri kesebileceğini gösteriyor.

Ayşen Sıla

-

0
Xiaomi-TWS-3-Pro

Xiaomi dünki CIVI akıllı telefonun yanı sıra, Watch Color 2’yi ve TWS 3 Pro kablosuz kulaklıklarını da satışa sundu. Apple Airpods’a benzeyen farklı bir tasarımla, bu kulaklıklar adeta göz kamaştırıyor.

Xiaomi TWS 3 Pro, markanın iddia ettiği gibi, ses kalitesini “HiFi-seviyesine” yükseltecek LHDC 4.0 codec bileşenine sahip dünyanın ilk TWS kulaklığı oldu. Xiaomi ayrıca TWS’sinde ilk kez Adaptive ANC‘yi seçti. Tüm Uyarlamalı ANC sürecinde yer alan 3 aşamalı bir gürültü azaltma, bir ortam modu ve bir insan sesi geliştirme modu bulunuyor. Rakamlar, bir TWS için uygun olan 40dB’ye kadar olan sesleri kesebileceğini gösteriyor.

Yeni kulakiçi kulaklıklar ayrıca uzamsal (veya 360 derece) ses özelliğine sahiptir ve Type-C şarj ile birlikte geliyor. Şirket, ANC kapalıyken 6 saate kadar sürdüğünü iddia etse de, bu sayıların gerçek hayatta değiştiğini görebiliriz. 

Xiaomi-TWS-3-Pro

Sunulan 3 renk seçeneği var. Bunlar arasında siyah, beyaz ve derin orman yeşili bulunuyor. Marka, daha fazla konfor ve daha az rahatsız edicilik sunmak için kulaklıkların da öncekilerden daha hafif ve daha küçük tutulduğunu iddia ediyor. Kulaklıklar 92 dolar fiyat etiketiyle başlıyor.

Önceki İçerikApple iPhone 14 Serisi Tasarımda Bir Devrim Yaratabilir!
Sonraki İçerikiPhone 13 Pro, DxOMark’ta İlk Beşe Girdi!
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakFone Arena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.