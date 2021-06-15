Xiaomi Elektrikli Araç İşini Genişletiyor – Yeni Detaylar!

Bu yılın Mart ayında Xiaomi, akıllı elektrikli araç işine başladığını resmen duyurdu. Şimdi, Çin’den gelen yeni bir rapor, firmanın ekibini genişletmek istediğini söylüyor.

Xiaomi, şirkette Veri Platformları, Araca Monte Altyapı, Karar ve Planlama, Milimeterwave Algoritmaları, Geliştirme Araçları, Ön Uç Geliştirme, Gömülü Yazılım, Yüksek Hassasiyetli Haritalar, Simülasyon vb. kategorileri içeren birkaç yeni pozisyon açtı.

Ayrıca, tüm pozisyonlar için iş listesi iş adresinin Haidian, Pekin’de olduğunu gösteriyor. Daha önce şirket, Xiaomi Araştırma ve Geliştirme Merkezinin Pekin’de olacağını söylemişti ancak bu firma tarafından doğrulanmadı.

Şirket, elektrikli araçlar ve ilgili işler üzerinde çalışmak üzere yeni bir yan kuruluş kurdu. Başlangıçta yaklaşık 10 milyar yuan (1.5 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor, ancak 10 yıllık bir süre içinde Xiaomi bu yeni iş kategorisi için 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmış olacak.

Şu anda Xiaomi Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı olan Lei Jun, bu yeni akıllı elektrikli araçlar kuruluşunun İcra Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak. Xiaomi’nin akıllı arabasının bir tüketici ürünü olması ve kitlesel pazarı hedef alması bekleniyor.