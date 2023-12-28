Xiaomi Elektrikli Otomobil SU7 Modelini Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir planladığı elektrikli otomobilini, SU7 modeli ile resmi olarak tanıttı. Otomobilin menzili, yüksek voltajlı ve yüksek verimliliğe sahip bataryasıyla dikkat çekiyor. CATL ile işbirliği yapılarak geliştirilen batarya, 871V voltaja sahip ve 800V silisyum karbür içeriyor. Lansmanda paylaşılan bilgilere göre, 150 kWh güç üreten versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh güç üreten versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahiptir.

Xiaomi SU7 üç farklı motor seçeneğiyle geliyor

Xiaomi, SU7 modelinde üç farklı motor seçeneği sunuyor. Bunlar V6, V6S ve V8 olarak açıklandı. V6 ve V6S modelleri halihazırda üretilirken, V8 modelinin üretiminin 2025 yılında başlaması planlanıyor. Ayrıca, Xiaomi’nin lazer sarma rotor teknolojisiyle elde ettiği 35.000 rpm hıza vurgu yapıldı.

Otonom sürüş konusunda da iddialı olan Xiaomi, Tesla’yı geçtiklerini iddia etti ve önümüzdeki yıl sonuna kadar Çin’de 100 şehirde aktif otonom sürüş sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Elektrikli otomobil pazarındaki güçlü girişiyle Xiaomi, rekabeti daha da kızıştırmış gibi görünüyor.