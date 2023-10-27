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Xiaomi HyperOS İle İşletim Sistemlerini Birleştiriyor

Xiaomi, yeni Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro serilerini tanıtırken aynı zamanda HyperOS adlı yeni bir işletim sistemini duyurdu. HyperOS, Xiaomi'nin tüm ekosistemini kapsayacak şekilde tasarlanmış bir birleşik işletim sistemidir.

Fatih Kuruçay

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Xiaomi HyperOS İle İşletim Sistemlerini Birleştiriyor

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Xiaomi, Çin’de yeni Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’yu piyasaya sürdü ve ayrıca yeni HyperOS hakkında birkaç önemli ayrıntıyı da açıkladı. Bu yeni işletim sistemi, yavaş yavaş Xiaomi’nin Android akıllı telefonlarda 13 yıldır var olan eski MIUI işletim sisteminin yerini alıyor. HyperOS, akıllı telefonlardan akıllı ev ürünlerine ve hatta gelecekteki arabalara kadar Xiaomi’nin tüm ekosistemindeki işletim sistemlerini kapsayan daha büyük bir birleşik markadır. Bu nedenle Xiaomi HyperOS, yeni Xiaomi 14 serisi, Xiaomi Watch S3, Xiaomi TV S Pro 85 inç MiniLED TV ve diğer cihazlara önceden yüklenmiştir.

Xiaomi HyperOS İle İşletim Sistemlerini Birleştiriyor

HyperOS Xiaomi’nin yeni işletim sistemi oluyor

Böylelikle akıllı telefonunuzda Android uygulama uyumluluğu sağlıklı kalacaktır. Temel Android sürümünüz HyperOS sürümünden de bağımsızdır. Örneğin, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, Android 14 tabanlı HyperOS v1 ile birlikte gönderilirken, Xiaomi Pad 5, Android 13 tabanlı HyperOS v1 sürümüne güncelleniyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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