Xiaomi, insansı robotu CyberOne’ı üretime sokuyor!

Xiaomi, yüksek güç yoğunluğuna sahip aktüatörlerle donatıldığı bildirilen ilk insansı robotu olan CyberOne’ı 2022’de tanıttı. Şirketin Cyber ​​serisi robotları CyberDog ve CyberDog 2’ye katılıyor.

Xiaomi’nin teknolojik yenilikler ve atılımlar yoluyla açık kaynaklı bir platform oluşturmayı planladığı ortaya çıktı. Yani şirket robotlarını kendi üretiminde de aktif olarak kullanma niyetinde ve teknoloji sektöründe büyük bir atılıma öncülük ediyor.

Robotun daha yetenekli ve akıllı bir versiyonu, Xiaomi’nin üretim sürecinin daha fazla alanına katkıda bulunabilecek. Şirketin ayrıca uygulamayı elektronik, makine, yapay zeka ve otomobil gibi çeşitli sektörlere genişletmeyi planladığı ortaya çıktı. Projenin Pekin’in ilk insansı ürün geliştirme, üretim ve uygulama gösterim projesi olması bekleniyor.

CyberOne gelişmiş kollar ve bacaklarla donatılmış, iki ayaklı hareket duruşu dengelemeyi destekliyor ve 300 Nm’ye kadar maksimum torka ulaşıyor. Şirket ayrıca robotun gelişmiş görüş yeteneklerine sahip olmasının yanı sıra insan duygularını tespit etme yeteneğini de gösterdi.

Robotun boyu 177 cm, ağırlığı 52 kg, kol açıklığı ise 168 cm olarak açıklandı. Robot, hareket halinde 21 dereceye kadar serbestliği destekliyor ve her serbestlik derecesi için 0,5 ms’lik gerçek zamanlı yanıt hızına ulaşıyor, bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanıyor. Kendi geliştirdiği insansı iki ayaklı kontrol algoritması sayesinde CyberOne’ın yürüme duruşu hem doğal hem de stabil olacak şekilde programlandı.