Xiaomi Kablosuz Klavye ve Mouse Piyasaya Çıktı

Yeni Xiaomi Kablosuz Klavye ve Mouse kombinasyonu resmi olarak tanıtıldı. Kablosuz klavye ve fare, onlarla çalışmayı eğlenceli hale getirecek bazı etkileyici özelliklerle birlikte geliyor. Her iki cihaz da ergonomik tasarımları ile konfor ve uzun süreli kullanım sunuyor.

Kablosuz Klavye ve fare, iki ürün için 2,4 GHz iletim hızıyla kullanıcıların çalışma alanlarını düzenlemelerine yardımcı olacak. Minimum parazitle sürekli ve kararlı sinyaller veriyor. Kompakt kablosuz nano alıcı, kablolu aktarımdan kablosuz aktarıma geçişi sağlıyor ve düzenli bir çalışma alanı oluşturmaya yardımcı oluyor.

Kablosuz klavye, tam boyutlu 103 tuşlu, üç bölgeli bir tasarıma sahip. Anahtarın tasarımı konfor ve rahatlık sağlıyor. Çeşitli bilgisayar görevlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan 12 Fn tuşlarında çeşitli kontroller var. Kablosuz klavye, parmaklarınıza daha iyi uyum sağlayan ve darbe etkisini azaltan silindirik tuş başlıklarına sahip. Tuş başlıkları, keskin ve aşınmaya dayanıklı lazerle oyulmuş karakterlerle geliyor. Klavyenin 6 derecelik eğim açısı ergonomik olarak rahatlık sağlamaya yardımcı oluyor.

Mouse ise hafif ve konfor ve rahatlık içinde sınırsız hareket sağlıyor. AAA pil ile çalışıyor ve optimize edilmiş güç tasarrufu vaat ediyor. Bir güç anahtarına sahip ve sorunsuz çalışma için hassas bir sensörle geliyor. Tek bir kablosuz nano alıcı hem klavyeyi hem de fareyi birbirine bağlıyor.

Mouse, pil ömrünü iyileştirmeye yardımcı olan bir otomatik uyku moduna ve düşük pil göstergesine sahip. Turuncu gösterge, pilin değiştirilmesi gerektiğini bildiriyor. Kompakt fare simetrik bir tasarıma sahip.