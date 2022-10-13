Xiaomi, Kendi Kendini Temizleyen Meyve Suyu Makinesini Tanıttı

Xiaomi, MIJIA akıllı kendi kendini temizleyen içecek üreticisini tanıttı. Yeni MIJIA cihazı otomatik olarak temizlenebiliyor ve birçok pişirme seçeneği ile birlikte geliyor. Pişirme makinesi, hamur haline getirme gibi pişirme işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve ardından kendini temizleyip sterilize edebiliyor.

Pişirdikten sonra ve fincan değiştirildiğinde otomatik temizleme devreye girer. Böylece MIJIA akıllı pişirme makinesinden sıcak içeceğiniz veya hızlı yemekleriniz için su alabileceksiniz.

MIJIA akıllı kendi kendini temizleyen içecek üreticisi, suyu karıştıran bıçakların üçlü temizleme teknolojisi, 75ºC yüksek sıcaklıkta temizlik ve yüksek sıcaklıkta buhar sterilizasyonu kullanıyor.

Akıllı gıda karıştırıcı, malzemelerin etkili bir şekilde karıştırılması için 6 yapraklı paslanmaz çelik bıçağa sahip. 9 vitesli kontrol dişlileri var ve kullanıcı karıştırıcının sertliğini veya yumuşaklığını istediği gibi ayarlayabiliyor.

MIJIA pişirme makinesinin 4L su deposu, maksimum kapasitede iki döngü hamurlaştırma ve kendi kendini temizlemeyi aynı anda yapabiliyor. Isıtıldığında, tanktaki su dört saate kadar sıcak kalabiliyor.

Müşteriler MIJIA uygulamasına bağlandıklarında, 50’den fazla bulut tabanlı yemek tarifinden yararlanabiliyor. Popüler tarifler arasında soya sütü çorbası, milkshake, çay ve diğer enfes içecekler de bulunuyor.