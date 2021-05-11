Xiaomi Mi Multi-coil Hızlı Kablosuz Şarj Pedi Tanıtıldı!

Mart ayı sonundaki Xiaomi Mega Lansman etkinliğinde şirket, iki gün boyunca bir dizi ürün duyurdu. Bunlardan biri Mi Multi-coil Hızlı Kablosuz Şarj Pedi idi. Bu aksesuar nihayet satışa sunuldu.

Xiaomi Mi Multi-coil Hızlı Kablosuz Şarj Pedi, hiç piyasaya sürülmemiş Apple AirPower olarak adlandırılabilir. Bu şarj cihazı aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor. Her şeyden önce, kullanıcılar cihazlarını pedin herhangi bir yerine yerleştirebiliyorlar.

Xiaomi’ye göre, bu kablosuz şarj pedi, yüzeyinin herhangi bir yerinde cihazları algılamak ve şarj etmek için 19 bobin içeriyor. Ayrıca, Qi kablosuz şarj standardını kullandığından, piyasada bulunan hemen hemen her kablosuz şarj ürünüyle uyumlu.

Hepsi bu kadar değil, adından da anlaşılacağı gibi, bu aksesuar aynı zamanda hızlı kablosuz şarjı da destekliyor, Aslında, her biri 20W’lık üç cihazı şarj edebiliyor. Bunun nedeni, bu ped tarafından desteklenen maksimum girişin 120W olmasından kaynaklanıyor.

Müşterilerin bu kablosuz şarj pedi için uyumlu bir güç adaptörü satın alma konusunda endişelenmelerine de gerek yok. Çünkü ürün bir Mi 120W şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Güvenlik için bu aksesuar, aşırı akım, aşırı sıcaklık, aşırı voltaj, düşük voltaj, durum ve yabancı nesnelere karşı korumaya sahip. Ayrıca ürün 232,4 x 100 x 15,1 mm boyutlarında ve silikon, alüminyum alaşımla polikarbonattan yapılmış. Fiyatı ise yaklaşık 93 dolar.