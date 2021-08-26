Xiaomi Mi Notebook Pro ve Mi Notebook Ultra Tanıtıldı!

Xiaomi, Smarter Living 2022 etkinliğinde Hindistan’da Mi Notebook Pro ve Mi Notebook Ultra‘yı piyasaya sürdü. Bu dizüstü bilgisayarlar, bu yılın başlarında Çin’de piyasaya sürülen RedmiBook Pro 14 ve RedmiBook Pro 15’e benziyor. Bu yeni bilgisayarların neler sunabileceğine ve ne kadara mal olduklarına bir göz atalım.

Xiaomi Mi Notebook Pro ve Mi Notebook Ultra

Yeni Xiaomi dizüstü bilgisayarları alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip ve gri renkli bir kaplamayla donatılmış. Pro modeli 1,46 kg ağırlığında ve 17,3 mm kalınlığında. Ultra model ise 1,79 kg ve 17,9 mm boyutlarında.

Her iki notebook da üç farklı şekilde geliyor. Temel sürüm, 8 GB DDR4 3200 MHz RAM ve 512 GB NVMe SSD ile eşleştirilmiş 11. Nesil Intel Core i5-11300H işlemci tarafından destekleniyor. Orta sürüm aynı konfigürasyona sahip ancak 16GB RAM ile geliyor. En üst model de ortanca modelle aynı miktarda RAM ve depolamaya sahip daha güçlü bir 11. Nesil Intel Core i7-11370H işlemciye sahip oluyor.

İki dizüstü bilgisayar arasındaki temel farklar ekran ve pil diyebiliriz. Pro modeli, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 215 PPI, 16:10 en boy oranına, %100 sRGB renk gamına, 300 nit parlaklık, DC karartma ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık emisyonuna sahip 14 inç 2.5K LCD panele sahip. Öte yandan, Ultra modelindeki ekran 15,6 inç ile daha büyük ve alt modeldeki ekran özellikleriyle birlikte, 242 PPI ve 90Hz yenileme ile 3.2K (3200 x 2000 piksel) daha yüksek çözünürlük sunuyor.

Bağlantı noktalarından bahsedersek, dizüstü bilgisayarlar 1 x USB Type-C, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 2.0 Tip-A, 1 x HDMI ve 1 x 3.5mm birleşik ses jakı ile geliyor. Bağlantı cephesinde, iki bilgisayar WiFi 6 ve Bluetooth 5.1’i destekliyor.

Ayrıca, makas mekanizmalı 3 seviyeli arkadan aydınlatmalı klavye, 1,3 mm tuş hareketi ve özel bir makro tuşu bulunuyor. Ses için, DTS Audio destekli 2 x 2W stereo hoparlör ile destekleniyor. Diğer özellikler arasında 720p HD web kamerası ve Windows Hello desteğine sahip bir parmak izi sensörü bulunuyor. Mi dizüstü bilgisayarın Pro modeli 815 ile 1.076 dolar arasında fiyat etiketi taşıyor. Ultra modeli de benzer bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.