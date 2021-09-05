Xiaomi Mi Pad 5 Pro vs Samsung Galaxy Tab S7 Karşılaştırması

Xiaomi’nin tablet pazarındaki geri dönüşü, şimdiden tüm sektör üzerinde büyük bir etkiye sahip. Xiaomi Mi Pad ve Mi Pad 5 Pro, lansmanından birkaç gün sonra satış açısından etkileyici rakamlar kaydetti. Ancak Xiaomi Mi Pad 5 Pro, Android dünyasının en iyi amiral gemisi tableti mi yoksa daha iyisini alabilir misiniz? Samsung Galaxy Tab S7 Plus‘ın çok daha iyi bir tablet olduğuna inanıyoruz fakat fiyatı aşırı yüksek. Peki bir alt modeli Samsung Galaxy Tab S7 nasıl dersiniz ? Gelin her iki tablete birlikte göz atalım.

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Xiaomi Mi Pad 5 Pro vs Samsung Galaxy Tab S7

Xiaomi Mi Pad 5 Pro Samsung Galaxy Tab S7 BOYUTLAR VE AĞIRLIK 254.7 x 166.3 x 6.9 mm, 515 gram 253,8 x 165,3 x 6,3 mm, 498 g Ekran 11 inç, 1600 x 2560p (Full HD+), IPS LCD 11 inç, 1600 x 2560p (Quad HD+), LTPS TFT İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 870, sekiz çekirdekli 3.2 GHz Qualcomm Snapdragon 865+, sekiz çekirdekli 3.09 GHz HAFIZA 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 512 GB – micro SD ayrılmış yuva YAZILIM Android 11, MIUI Android 10, Tek Kullanıcı Arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS KAMERA Çift 50 + 5 MP veya çift 13 + 5 MP

8 MP f/2.0 ön kamera Çift 13 + 5 MP f/2.0 ve f/2.2

8 MP f/2.0 ön kamera PİL 8600 mAh, hızlı şarj 67W 8000 mAh, hızlı şarj 45W EK ÖZELLİKLER İsteğe bağlı LTE ve 5G, kalem desteği Kalem desteği, klavye desteği, İsteğe bağlı LTE ve 5G

Tasarım

Bu tabletlerin her ikisi de şık bir gövde ve yüksek bir ekran-gövde oranı içeren çarpıcı bir tasarıma sahip. Xiaomi Mi Pad 5 Pro ve Samsung Galaxy Tab S7 çok ince ve hafif ancak en ince ve en hafif olanı Samsung Galaxy Tab S7. Ayrıca S Pen için kullanışlı bir manyetik yuva ile birlikte geliyor. Tabletler, mini dizüstü bilgisayarlara dönüşebilmeleri sayesinde hem kalemi hem de fiziksel klavyeyi destekliyor. Ancak Samsung Galaxy Tab S7’nin daha gelişmiş bir kalemi var: 26 ms’lik düşük gecikme süresine ve Bluetooth desteğine sahip S Pen’den bahsediyoruz. Galaxy Tab S7, tıpkı Xiaomi Mi Pad 5 Pro gibi bir parmak izi okuyucusuna sahip (yan tarafa monte edilmiş).

Ekran

Kağıt üzerinde, Xiaomi Mi Pad 5 Pro üstün bir ekrana sahip. Tablet, 120 Hz yenileme hızı, HDR10 sertifikası ve Dolby Vision desteği de sunan IPS panelinde bir milyara kadar renk gösterebiliyor. Akış platformlarında harika bir görüntüleme deneyiminin yanı sıra yüksek düzeyde ayrıntı sağlayan 1600p yüksek çözünürlük sunuyor. Samsung Galaxy Tab S7, bir milyar renk göstermediği için daha az etkileyici bir ekrana sahip, ancak yine de Quad HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve hatta ekrandaki görüntü kalitesini iyileştiren HDR10+ standardına sahip harika bir LCD panel vaat ediyor.

Özellikler ve Yazılım

Xiaomi Mi Pad 5 Pro ve Samsung Galaxy Tab S7, amiral gemisi donanım departmanlarına sahip üst düzey tabletler arasında yer alıyor. Bunlar sırasıyla Snapdragon 870 ve Snapdragon 865+ işlemciyle destekleniyor ve 8 GB’a kadar RAM ile eşleştirilmişler. Snapdragon 870, aslında Snapdragon 865+‘ın bir yükseltmesi, bu nedenle aynı üretim süreciyle üretilmesine rağmen daha güçlü diyebiliriz.

Ancak dahili depolama konusunda soru işareti varsa kafanızda Samsung Galaxy Tab S7’yi seçmelisiniz. Samsung tablet, bir microSD yuvası sayesinde daha da genişletebileceğiniz 512 GB’a kadar yerel depolama (yalnızca 256 GB yerine) sunuyor. (Xiaomi modelinde microSD kart desteği yok). Öte yandan, Samsung Galaxy Tab S7 Android 10 ile desteklenirken, Xiaomi Mi Pad 5 Pro Android 11‘i temel alıyor.

Kamera

En gelişmiş kameraya sahip tablete ihtiyacınız varsa, orta sınıf bir akıllı telefonun kamera kalitesini sağlayan Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘nun 5G modelini almalısınız. Harika bir 50 MP ana kamerası ve 5 MP derinlik sensörü var. Tabletin WiFi versiyonu bunun yerine 13 MP çift kamera içeriyor. Samsung Galaxy Tab S7 de 13 MP kamera var, ancak işe yaramaz bir derinlik sensörü yerine kullanışlı bir 5 MP ultra geniş sensör ekliyor.

Pil

Xiaomi Mi Pad 5 Pro, 8600 mAh kapasiteli daha büyük bir pile sahip ve bileşenlerinin benzer olduğu göz önüne alındığında daha uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca, 67W gücünde daha hızlı bir şarj teknolojisini desteklerken, Galaxy Tab S7 45W ile destekleniyor.