Xiaomi Mi Pad 5 Serisi Bugün Tekrar Satışa Çıkacak

Xiaomi, 10 Ağustos’ta Çin’de Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro‘dan oluşan Mi Pad 5 serisini resmi olarak piyasaya sürdü. Tablet serisi birkaç gün önce resmi olarak satışa çıktı ve Çin’de 200.000 adet gibi büyük bir satış rakamına ulaştı. Şimdi, Xiaomi ikinci satışını bugün gerçekleştirmeyi planlıyor.

Mi Pad 5 serisi, 120Hz yenileme hızına ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekran sunuyor. Ekran 275 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve 1500:1 kontrast oranıyla anti-mavi ışığı destekliyor.

Pro modelinde 13MP + 5MP çift arka kamera sistemi bulunurken, Mi Pad 5 13MP tek kamera sistemine sahip. Seri, selfieler için 8MP ön kamera destekliyor.

Pro modeli ise, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor ve standart modelin içinde bir Snapdragon 860 işlemci bulunuyor. Her iki tablet de 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile geliyor.

Her iki tablet de pilde farklılık gösterir. Mi Pad 5 Pro, 67W hızlı şarj desteğine sahip 8.600mAh pil barındırıyor. Öte yandan Mi Pad 5, 33W hızlı şarj teknolojisine sahip 8.720mAh pil barındırıyor.

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