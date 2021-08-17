Xiaomi Mi Pad 5’in Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Mayıs 2021’de Xiaomi, ilk katlanabilir akıllı telefonu Mi MIX Fold için onu bir cep bilgisayarına dönüştüren yeni bir güncelleme yayınlamıştı.

Bu mobil PC özelliği, görünüşte Mi Pad 5 tablet ile de uyumlu olan yeni bir Pocket PC uygulaması aracılığıyla etkinleştirildi.

Çinli teknoloji devinin en yeni tableti aynı zamanda Pocket PC uygulamasını Mi MIX Fold akıllı telefondan çalıştırabiliyor. Bilmeyenler için, cep bilgisayarı özelliği, kullanıcıların katlanabilir ahizelerini taşınabilir bir bilgisayara dönüştürmelerine izin veriyor.

Bu özellik, kullanıcılara başlat menüsü, görev çubuğu ve kontrol merkezi ile PC’ye benzeyen yeni bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

‘Cep Bilgisayarı’ ile birlikte ‘Paralel Pencere’ ve ‘Ücretsiz Pencere Parmak Ucu Sürükleme’ dahil iki önemli özellik, kullanıcıların Windows biçiminde birden fazla uygulama kullanmasına ve bir bilgisayarın sunduğuna benzer şekilde içeriği bir pencereden diğerine sürükleyip bırakmasına izin verdi.

Şimdi, bunun Mi Pad 5’e de aktarıldığı bildiriliyor. Tipster, uygulamayı tablette sergilemek için bir Çin mikroblog sitesi olan Weibo gönderisine ekran görüntüleri bile ekledi.

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