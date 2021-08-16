Xiaomi Mi Pad 5 Serisi, Dakikalar İçinde Tükendi

Birkaç gün önce Xiaomi, Mi MIX 4 akıllı telefonunun yanı sıra Mi Pad 5 serisini Çin’deki birkaç diğer ürünle birlikte resmi olarak piyasaya sürdü. Bugün cihazlar Çin pazarında ilk kez resmi olarak satışa çıktı.

Xiaomi, bu ilk satışında sadece bir dakika içinde 300 milyon değerinde ürün satmayı başardığını duyurdu. Şirket ayrıca, Mi Pad 5 serisinin 200.000 adetinin beş dakika içinde satıldığını da açıkladı.

Özellikler açısından Mi Pad 5, 11 inç 120Hz ekran, Snapdragon 860 işlemci, 6GB RAM, 256GB depolama, 13MP ana kamera, 8MP selfie kamera, Pad için MIUI, 8.720mAh pil ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Öte yandan, Mi Pad 5 Pro, standart modelle aynı ekrana sahip ancak 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile birleştirilmiş daha güçlü bir Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti barındırıyor. 13 MP ana kamera (5G modeli için 50 MP), 5 MP ikincil sensör ve 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 67W hızlı şarj desteğine sahip 8.600mAh pil ile çalışıyor.

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