Xiaomi Mi Watch Revolve Active Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellilleri

Xiaomi, Hindistan’da yeni Mi Watch Revolve Active’i piyasaya sürdü. Ülkede piyasaya sürülen ve Mi 11 Lite ile birlikte gelen şirketin en yeni akıllı saati olarak raflarda yerini alıyor.

Çinli teknoloji devi, resmi lansman etkinliği sırasında “Watchful Living” promosyon kampanyası kapsamında yeni akıllı saatini de piyasaya sürdü.

Yeni giyilebilir cihaz, SpO2 kan oksijen izleme, 7/24 kalp atış hızı izleme, VO2 Max, uyku izleme gibi bu neslin akıllı saatlerinde ortak olan çeşitli özellikler sunar ve hatta bir stres ve enerji göstergesi sunuyor. Ayrıca 5ATM su geçirmezlik özelliğini de destekleyen model, 6 renkli kayış seçeneği ile satışa sunulacak.

Mi Watch Revolve Active, Amazon’un Alexa’sını da destekliyor ve kullanıcılara müzik kontrolü, 117 spor modu, 110’dan fazla Saat yüzü, uygulama bildirimlerinin yanı sıra yerleşik GPS/GLONASS konumlandırma sistemi sunuyor.

Akıllı saat, dairesel 3,53 cm (1,38 inç) renkli AMOLED ekrana sahip ve 14 günlük pil ömrü vaat ediyor. 25 Haziran 2021’den itibaren satın alınabilmesi bekleniyor.

Cihaz yaklaşık 135 dolar fiyatla piyasaya sürüldü. Mi Watch Revolve Active, şirketin resmi web sitesinde, resmi mağazalarında, Amazon Hindistan’da ve hatta Hindistan’daki yetkili perakende mağazalarında satın alınabilecek.