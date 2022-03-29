Xiaomi MIJIA Electric Scooter 3 Lite Tanıtıldı!

Xiaomi, MIJIA M365 elektrikli scooter‘ı ilk olarak; 2017’de piyasaya sürdü ve ürün satışa çıktığında büyük bir hit oldu. Minimalist ama şık bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra; scooter, kalabalık şehirlerde günlük işe gidip gelmenin ucuz ve güvenilir bir yolu olarak görülüyor.

O zamandan beri marka, daha fazla özellik ve diğer yükseltmelerin eklenmesiyle; M365’i yeniden modellemeye devam etti. Çinli şirket şimdi MIJIA Electric Scooter 3 Lite‘ı (Gençlik Sürümü) tanıttı. Scooterın fiyatı 298 dolardan başlıyor ve 5 Nisan‘dan itibaren satışa çıkacak.

MIJIA Electric Scooter 3 Lite’ın çerçevesinin, 2020’de piyasaya çıkan; Mijia Electric Scooter 1’lerden 10 mm daha ince olduğunu belirtelim. Ayrıca küçük çerçeve boyutunun, scooter’a daha düşük bir ağırlık merkezi ve daha dengeli bir sürüş sunduğu söyleniyor. Gövde, gövdeyi daha hafif ve daha kolay ve taşıması; daha kolay hale getiren yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı malzemeden yapılmış.

Tasarım açısından, MIJIA Electric Scooter 3 Lite, görsel bir minimalist ve hafif bir his yaratıyor. Aynı zamanda, üzerindeki “yükü azaltmak” için ışık aşağı doğru hareket ediyor. Gösterge panelinin ekran oranı da arttı ve optimize bir ekran kontrol deneyimi vaat ediyor.

Ayrıca, yeni MIJIA elektrikli scooter tırmanma kabiliyetinde; %13 artışa, maksimum 25km/sa hıza ve 250W nominal güce sahip. Scooter’ın menzili sadece 20 km ve bu da onu kısa yolculuklar için uygun hale getiriyor.