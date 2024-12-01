Xiaomi Mijia Elektrikli Diş Fırçası Satışta, İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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Akıllı telefondan basküle kadar pek çok alanda sektörün en çok tercih edilen markalarından biri olan Xiaomi, teknolojik kişisel bakım ürünleri konusunda da piyasanın en iyilerinden biri olarak öne çıkmakta. Bu kapsamda marka, yeni elektrikli diş fırçasını piyasaya sundu. Xiaomi Mijia elektrikli diş fırçası satışa çıktı. İşte Xiaomi Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro özellikleri…

Xiaomi Mijia Elektrikli Diş Fırçası Satışa Çıktı!

Xiaomi yeni elektrikli diş fırçası Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro’yu satışa sundu. Üstün özelliklere sahip olan diş fırçası, ağız bakımına özen gösteren pek çok kişinin oldukça ilgisini çekecek. Fırçanın özelliklerini sizlere aktarmaya başlarken öncelikle tek şarjla tam 180 güne kadar kullanım sunduğunu belirtelim. Elektrikli diş fırçası kullananların bildiği üzere bu süre muhteşem bir uzunlukta.

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Xiaomi Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro hassas modda 180 güne kadar, standart modda ise 100 güne kadar kullanım sunmakta. Mijia’nın bu yeni fırçası dişin nasıl fırçalandığına ilişkin gerçek zamanlı geri bildirim sağlamakta ve bu özelliği bakımından markanın ilk ürünü denilebilir. Fırçada 6 eksene sahip hareket sensörü bulunmakta ve bu sayede fırçalanan yerler görülebiliyor. Bununla birlikte fırçalanmayan bölgeler içinse fırçada diş haritası yer alıyor.

Mijia’nın bu yeni ürünü akıllı titreşim teknolojisi barındırmakta ve bu sayede özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir bakım sunmakta. Cihaz dişin durumuna göre temizlik modunu otomatik olarak ayarlayarak en uygun temizleme ayarını seçiyor. Fırça başlığı çift titreşimli ve 20 dereceye kadar dönebilmekte. Bu sayede hem dişleri hem de diş etlerini maksimum performansta temizleyebiliyor.

Xiaomi diş fırçası baskıya karşı duyarlı bir yapıya sahip ve bu özelliği ile fazla bastırıldığında titreşimi azaltarak uyarı veriyor. Fırça başlıkları özel bir kaplama ile üretilmiş; bunun sebebi ise kıl köklerinde pas oluşumunu önlemek. Cihazda iki farklı başlık bulunmakta; biri derinlemesine temizlik sağlayan önerilen başlık, diğeri ise hassas dişler için üretilmiş olan bakım başlığı.

Fiyatı Ne Kadar?

Mijia elektrikli diş fırçası farklı temizlik modları ile gelmekte ve bu kapsamda 4 farklı mod bulunuyor; nazik temizlik, standart temizlik, derinlemesine temizlik ve uyarlanabilir (akıllı) temizlik modları. Kişi ağzının o anki durumuna göre istediği modu seçerek rahatlıkla diş bakımını yapabilmekte.

Cihaz USB-C bağlantısına sahip ve 6 saatte tam şarj olabiliyor. Ayrıca IPX8 sertifikası sayesinde suyla sıkıntısız bir şekilde temizlenebiliyor. Xiaomi Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro fiyatına gelecek olursak da 34 dolar diyebiliriz. Özelliklerine bakılırsa son derece uygun fiyatlı bir cihaz diyebiliriz.