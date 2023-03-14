Xiaomi MIJIA Wave Wheel Çamaşır Makinesi Görücüye Çıktı!

Xiaomi MIJIA Wave 8 kilogram çamaşır makinesi, resmi olarak satışa sunuldu. Yeni MIJIA çamaşır makinesi, 15 dakikadan kısa sürede elde edilen hızlı yıkamayı destekliyor. MIJIA çamaşır makinesi, 360 derecelik çok yönlü yıkama özelliğine sahip üç yapraklı bir siklon pulsatöre sahip. Çok kirli çamaşırları kolayca yıkayabilir ve inatçı lekeleri yok edebiliyor.

Makine çeşit kumaşlara hitap eden 10 yıkama moduna sahip. Ayrıca kolayca ayarlanabilen 8 su akışı seviyesi de var. Seçenekler arasında yumuşak yıkama, 15 dakikada hızlı yıkama, güçlü yıkama ve özelleştirilmiş yıkama yer alıyor. Çamaşır makinesi, makinenin içine yerleştirilen her bir giysi parçası için mükemmel temizlik ve bakım vaat ediyor.

MIJIA çamaşır makinesi, su damlacıklarını taklit eden bir tasarıma sahip bir iç silindire sahip. Giysilere zarar vermeyen kesintisiz bir çalışma sağlayan paslanmaz çelikten yapılmış. Küçük açıklık ayrıca giysilerin zedelenmesini de önlüyor.

MIJIA çamaşır makinesi, 8 kilo kapasiteli silindiri temizlemek ve havayla kurutmak için kendi kendini temizleyen bir mekanizma kullanıyor. Bu nedenle makinede bakteri oluşumu da olmuyor.

Yeni MIJIA çamaşır makinesi tek seferde 36 parçaya kadar giysiyi yıkayabiliyor. Ayrıca yerden tavana büyük perdeleri, kot pantolonları, çarşafları ve diğer kumaşları da yıkayabiliyor.

Geniş kapasitesi, birikmiş kirli çamaşırları kısa sürede hızlı bir şekilde boşaltmayı mümkün kılıyor. Optimum elektrik ve su kullanımı için yıkama görevinin tamamlanma süresini de önceden ayarlayabilirsiniz. Fiyatı ise yaklaşık 109 dolar olarak belirlendi.