Xiaomi MIUI+ İçin İki Yeni Özellik Eklendi

Xiaomi, geçen yıl MIUI+‘ı (önceden Xiaomi Cihaz Kontrolü olarak biliniyordu) tanıttı. Piyasaya sürülmesinden bu yana şirket, yeni özellikler, tasarım değişiklikleri ve düzeltmelerle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Resmi bir duyuruya göre, hizmet iki yeni kullanışlı özellik ekliyor.

Resmi MIUI Weibo hesabına göre, MIUI+’nın son beta sürümü iki yeni özellik vaat ediyor. Bunlar, pencere yeniden boyutlandırma ve özel kısayol tuşları desteği olarak adlandırılıyor. Resmi web sitesine göre MIUI+ v2.3.1.1014 en yeni beta sürümünde bulunuyor. Yalnızca bazı Xiaomi akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarla uyumlu olduğunu da ekleyelim.

Desteklenen cihazlara sahip kullanıcılar artık sadece uygulamaların pencerelerini yeniden boyutlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda özel kısayol tuşlarını da kullanabiliyor. Kısayollardan bazıları, arka için Alt + B, Ana Sayfa için Alt + H ve en son göreve geçmek için Alt + R‘yi içeriyor.

Ne yazık ki, MIUI+ henüz küresel pazarlarda görücüye çıkmadı. Bu nedenle, yalnızca MIUI China ROM çalıştıran uyumlu akıllı telefonlarda çalışıyor. Aracın beta aşamasından çıktıktan sonra uluslararası pazarlara ulaşmasını bekliyoruz.