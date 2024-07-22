Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Xiaomi Orta Seviye Tableti Redmi Pad SE 8.7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı Teknoloji Haberleri Xiaomi Orta Seviye Tableti Redmi Pad SE 8.7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı Emine Emre 1 Görüntüleme

Teknoloji dünyasının dev markası Xiaomi yeni tableti ile gündemde. Orta segmente hitap edecek olan cihazın resmi tanıtımı 29 Temmuz’da gerçekleşecek. Xiaomi bu ayın sonunda düzenleyeceği bir etkinlikte Redmi Pad SE 4G tabletini tanıtacak. Bununla birlikte marka Redmi Pad SE 8.7’yi de lanse edecek. Tanıtımdan önce, Xiaomi orta seviye tableti Redmi Pad SE 8.7 özellikleri şimdiden belli olmaya başladı. İşte detaylar…

Xiaomi Orta Seviye Tableti Redmi Pad SE 8.7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Akıllı telefon ve tablet piyasasının güçlü aktörlerinden olan Xiaomi, 29 Temmuz’da Redmi Pad SE 4G’nin yanı sıra sürpriz tableti Redmi Pad SE 8.7’yi de tanıtacak. Redmi orta segment tableti Pad SE 8.7’nin render görüntüleri resmi tanıtımdan önce ortaya çıktı. Hindistan’da düzenlenecek olan etkinlikte cihazın tüm özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılacak ancak şimdi orta çıkan özelliklerinden bahsedelim…

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Xiaomi yeni uygun fiyatlı ve orta ayar tableti Redmi Pad SE 8.7, adından da anlaşılacağı üzere 8.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. LCD panele sahip olan cihaz 800 x 1,340 piksel HD çözünürlük sunacak. Kamera kısmına baktığımızda ise cihaz, 8 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 5 Megapiksellik bir ön kamera ile gelecek.

Gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alacak olan Xiaomi fiyat performans tableti Redmi Pad SE 8.7; 4 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB olacak şekilde iki farklı depolama alanı opsiyonu sunacak. Ancak tablette bulunan microSD kart girişi sayesinde depolama alanı artırılabilecek. İşletim sistemi tarafında ise Android 14 yer almakta ve cihazda Xiaomi imzalı HyperOS ara yüzü bulunacak. Batarya kısmına baktığımızda ise 6,650 mAh gücünde bir pil ile Redmi yeni tabletin piyasaya sürüleceği söylenebilir.

Redmi Pad SE 8.7 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bağlantı çıkışlarına baktığımızda ise Bluetooth 5.3, USB-C portu, kulaklık yuvasının bulunduğunu görmekteyiz. Bu özellikleri sayesinde redmi orta seviye tabletin diğer cihazlarla kablolu ve kablosuz bir şekilde bağlantı kurabileceğini söyleyebiliriz.

Redmi Pad SE 8.7 özellikle Hindistan pazarında ilgiyle beklenmekte. Cihazın fiyatı henüz bilinmese de uygun fiyatlı Redmi tablet olması bekleniyor. Xiaomi bu cihazı ile orta segment tabletler arasındaki yerini güçlendirecek gibi görünüyor. Redmi Pad SE 8.7’nin fiyatı ve diğer özellikleri 29 Temmuz’da gerçekleşecek olan etkinlikte açıklanacak. Tanıtım gerçekleştiğinde biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.