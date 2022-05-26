Xiaomi Pad 6, Ağustos Ayında Görücüye Çıkacak

Geçen yıl Xiaomi, Hindistan’da ilk çıkışını yapan Pad 5 serisi tabletleri Çin pazarında piyasaya sürdü. Şimdi şirket, önümüzdeki aylarda yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Son rapora göre, Xiaomi Pad 6 tablet bu yıl Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Şu anda, cihazın kesin lansman tarihi ve satış tarihi hakkında bir bilgi yok.

Bir rapor, Xiaomi’nin şimdi Avrupa’da 22081283G model numarasına sahip Xiaomi Pad 6’yı test etmeye başladığını ve tabletin Temmuz sonu veya Ağustos ayında piyasaya çıkacağını ortaya sürdü.

Yeeni Mi Pad 6’nın 22081283G (L83) model numarasıyla EEC sertifika merkezinde görüldüğünü de belirtelim. Ayrıca Redmi’den L81A modeline sahip başka bir tablet de ortaya çıktı.

Rapor, şirketin işlemcileri değiştireceğini ve Xiaomi Pad 6 serisinin, önceki modellerinde bulunan Qualcomm Snapdragon serisi işlemciler yerine MediaTek yonga setleri tarafından destekleneceğini ekliyor.