Xiaomi Pad 6 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, altıncı nesil Pad tablet serisiyle yeni tablet modellerini satışa sundu. Xiaomi Pad 6 serisindeki yeni modeller, Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro modelini içeriyor.

Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç LCD ekranlarla geliyor. Ekran, oldukça etkileyici olan 144Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Ekran ayrıca P3 renk gamı, 10 bit renk derinliği, HDR10 ve Dolby Vision‘ı destekliyor. Dahili ortam renk sıcaklığı algılama desteği var, bu da parlaklık ve renk sıcaklığının ortam ışık yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Ekran, donanım seviyesi düşük mavi ışık için TUV Rheinland tarafından onaylanmış ve bu da onu gözler için güvenli kılıyor.

Yapı açısından tablet serisi, gizli bir anten tasarımına sahip tamamen metal bir gövdeyi benimsiyor. Tablet 490 gram ağırlığında ve 6.51 mm kalınlığa sahip. Hem Xiaomi Pad 6 hem de Pad 6 Pro siyah, altın ve dağ mavisi renklerde satışa çıkıyor.

İşlemci ve kamera yapılandırması ise iki tablette değişiyor. Xiaomi Pad 6 Pro, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8+ işlemci kullanıyor. Kamera Pad 6 Pro, çift kamera düzenlemesinde 2MP alan derinliği sensörüyle birlikte çalışan 50MP ana kameraya sahip. Önde, selfieler ve görüntülü aramalar için etkileyici bir 20MP kamera var. Pad 6 Pro, cihazı 62 dakikada %100’e kadar şarj edebilen 67W hızlı şarj desteğine sahip 8600mAh’lik bir bataryaya sahip. Amiral gemisi tablet, Wi-Fi 6 gelişmiş sürümünün yanı sıra parmak izi ve yüz tanıma kilidini de destekliyor.

Xiaomi Pad 6, Snapdragon 870 işlemci desteği ile geliyor. Arkada 13MP tek kamera ve ön tarafta selfieler için 8MP sensör bulunuyor. Pad 6, 8840mAh’lik bir pili sıkıştırıyor ve 33W hızlı şarjı destekliyor. Cihaz sıfırdan tam doluluğa 99 dakikada şarj olabiliyor. Xiaomi Pad 6, yüz tanıma kilidi açma ve Wi-Fi 6 için eşit derecede destek vaat ediyor.

İki tablet modeli, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 flash depolama ile birlikte geliyor. Pad 6 Pro, 8GB RAM/12GB RAM ve 128GB, 256GB ve 512GB birleşik depolama ile gelirken, Pad 6, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kombinasyonunda mevcut. Ayrıca dört hoparlör, Dolby Atmos desteği ve USB 3.2 Gen 1 arayüzü sunuyor.

Arayüz için cihaz, Android 13 tabanlı MIUI Pad 14 OS üzerinde çalışıyor. Xiaomi, tabletlere biri derin uyku modu olan bazı pil tasarrufu özellikleri ekledi. Mod, bekleme süresini 47,9 güne kadar uzatıyor. Tabletler aynı zamanda toplantıda sıklıkla kullanılan güzellik, dolgu ışığı, portre ortalama, gürültü azaltma, alt yazı transkripsiyonu vb. gibi yerleşik kullanışlı işlevleri içeren bir toplantı pakediyle birlikte geliyor. Tabletlerin fiyatı 290 dolardan başlıyor.