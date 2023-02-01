Xiaomi Pad 6 Serisine Dair Yeni Detaylar Var!

Geçmiş bir rapora göre, Xiaomi Pad 6 serisinin 2023’ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pad 6 ve 6 Pro’nun kod adları ve model numaraları geçen ay MIUI kodlarında görüldü.

Tabletlerin ayrıca Avrupa ve Avrasya bölgelerinde dahili testlere girdiği bildiriliyor. Şimdi, güvenilir bir kaynak, Xiaomi Pad 6 serisinin temel özelliklerini sızdırdı.

DCS’ye göre Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, 2.880 x 1.080 piksel çözünürlükle gelen 11 inçlik bir ekrana sahip olacak. Her iki cihaz da 120 veya 144 Hz yenileme hızı sunacak ve HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle gelecek.

Kaynaĝımız, ekran panelinin LCD mi yoksa AMOLED mi olacağından emin değil. Önceki bir haber, Pro modelinin bir AMOLED panele sahip olacağını iddia etmişti.

Xiaomi Pad 6 bir Snapdragon 870 işlemci ile donatılacakken, Pad 6 Pro bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Her iki model de 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip olacak. Tabletler, 67W hızlı şarj desteğine sahip büyük pillerle desteklenecek şekilde tasarlandı.