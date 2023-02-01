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Xiaomi Pad 6 Serisine Dair Yeni Detaylar Var!

Ayşen Sıla

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Geçmiş bir rapora göre, Xiaomi Pad 6 serisinin 2023’ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pad 6 ve 6 Pro’nun kod adları ve model numaraları geçen ay MIUI kodlarında görüldü.

Tabletlerin ayrıca Avrupa ve Avrasya bölgelerinde dahili testlere girdiği bildiriliyor. Şimdi, güvenilir bir kaynak, Xiaomi Pad 6 serisinin temel özelliklerini sızdırdı. 

DCS’ye göre Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, 2.880 x 1.080 piksel çözünürlükle gelen 11 inçlik bir ekrana sahip olacak. Her iki cihaz da 120 veya 144 Hz yenileme hızı sunacak ve HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle gelecek. 

Kaynaĝımız, ekran panelinin LCD mi yoksa AMOLED mi olacağından emin değil. Önceki bir haber, Pro modelinin bir AMOLED panele sahip olacağını iddia etmişti. 

Xiaomi Pad 6 bir Snapdragon 870 işlemci ile donatılacakken, Pad 6 Pro bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Her iki model de 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip olacak. Tabletler, 67W hızlı şarj desteğine sahip büyük pillerle desteklenecek şekilde tasarlandı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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