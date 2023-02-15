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Xiaomi Pad 6’nın Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

Xiaomi Pad 6'nın 2880×1800p çözünürlüğe ve 120Hz/144Hz yenileme hızına sahip 11-12 inç tam ekran ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ekran, Dolby Vision ve HDR10+'ı destekleyerek kullanıcılara mükemmel bir görsel deneyim sunacak. Tablet ayrıca 67W hızlı şarjı destekleyen 10.000mAh çift hücreli pile sahip olacak ve kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edebilmelerini sağlayacak.

Ayşen Sıla

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Xiaomi’nin Mi Pad 5 serisi, tablet tutkunları arasında popüler bir seçim oldu ve piyasaya çıkalı biraz zaman geçti. Bu nedenle Xiaomi’nin Pad 6yı yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. 

Son sızıntılar, yeni cihazın bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini ve MWC 2023 konferansında görücüye çıkabileceğini gösteriyor. Lansman tarihi yaklaşırken, bazı blog yazarları Xiaomi Pad 6’nın resimlerini sızdırarak bize tabletin nasıl görünebileceğine dair bir fikir verdi.

Xiaomi Pad 6, notebooklarda yaygın olarak kullanılan gümüş rengi bir tasarımla gelecek. Tabletin arka kamera modülü Xiaomi 12‘ye benziyor, bu da üç kamerayla donatılabileceğini gösteriyor. 

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Üstteki kamera en büyüğü, diğer ikisi ise daha küçük ve neredeyse aynı boyutta. Sızan bu görüntüler inandırıcı görünüyor ve tabletin görünümü hakkında iyi bir fikir veriyor.

Bu arada Pad 6’nın 2880×1800p çözünürlüğe ve 120Hz/144Hz yenileme hızına sahip 11-12 inç tam ekran ekrana sahip olduğu söyleniyor. 

Ekran, Dolby Vision ve HDR10+‘ı destekleyerek kullanıcılara mükemmel bir görsel deneyim sunacak. Tablet ayrıca 67W hızlı şarjı destekleyen 10.000mAh çift hücreli pile sahip olacak ve kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edebilmelerini sağlayacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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