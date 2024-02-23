Xiaomi Pad 6S Pro Cihazını Tanıttı

Xiaomi 14 Ultra, Çin’de tanıtılan en yeni amiral gemisi akıllı telefonlardan biridir. Tesadüf olsun ya da olmasın, Huawei de 22 Şubat’ta yeni katlanabilir akıllı telefonu Pocket 2’yi tanıtacağı benzer bir etkinlik planlamıştı. Her iki cihaz da kesinlikle ayın yıldızları olsa da dikkatimizi çeken bir cihaz daha vardır. Bu da Xiaomi Pad 6S Pro oldu. Tablet, Pad 6 serisi tabletlerin tasarımını koruduğu için markanın hayranları tanıdık şekli hemen tanıyor.

Xiaomi Pad 6S Pro 144 Hz yenileme hızıyla geliyor

Önemli olan bunun aslında çok iyi fiyata sahip bir amiral gemisi tablet olması. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle güçlendirilen Pad 6S Pro, köklü markaların diğer üst düzey tabletleriyle rekabet edebilir. Slate 16 GB RAM ve 1 TB dahili belleğe sahiptir. Ekrana gelince, Pad 6S Pro, 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 12,4 inçlik çarpıcı bir ekranı bulunduruyor.

Xiaomi, çoğu tablet üreticisinin genellikle yaptığı gibi kamera donanımını da ihmal etmedi. Pad 6S Pro, 2 megapiksel derinlik sensörüyle eşleştirilmiş güçlü bir 50 megapiksel ana kameraya sahiptir. Ayrıca ön tarafta selfie’ler için 20 megapiksellik büyük bir ikincil kamera var. Tablet, Xiaomi’nin yeni HyperOS’uyla birlikte geliyor ve 120W hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh’lik dev bir pille çalışıyor.