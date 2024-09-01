Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Xiaomi Pad 7 Serisi Detayları Belli Oluyor, Piyasaya Ne Zaman Çıkacak? Teknoloji Haberleri Xiaomi Pad 7 Serisi Detayları Belli Oluyor, Piyasaya Ne Zaman Çıkacak? Emine Emre 2 Görüntüleme

Xiaomi yeni nesil tablet serisi Pad 7 heyecanla bekleniyor. Serinin selef modeli 2023 yılının Nisan ayında piyasaya çıkmıştı. Çıkışının üzerinden uzun bir zaman geçen Xiaomi Pad 6 serisinin bir üst versiyonu hakkında yeni duyumlar söz konusu. Xiaomi Pad 7 serisi detayları belli olmaya devam ediyor; OLED panel ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili modellerin de seride yer alması bekleniyor. Peki Xiaomi Pad 7 piyasaya ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar…

Xiaomi Pad 7 Serisi Detayları Belli Oluyor

Xiaomi yeni nesil tablet serisi Pad 7’yi piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Seri de yer alacak modeller henüz kesin bir şekilde belli olmasa da selef seridekine benzer Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro ve Pad 7 Max modellerinin olması bekleniyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Pad 7 serisindeki iki üst modelin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alması ve diğer iki modelin ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi Pad 7 serisindeki iki üst modelin OLED panel ile gelmesi bekleniyor. Selef modellerde LCD ekran kullanılmıştı dolayısıyla ekran kısmında yükseltme olduğunu görüyoruz.

Xiaomi Pad 7 serisi ekran boyutları 11 inç ile 12 inç civarında olacak. OLED panel ile gelecek olan modelin 144 Hz tazeleme hızı sunacağı ve 11 inç büyüklüğünde panel barındıracağı söylenmekte. Bunların yanı sıra cihazın 24 GB’lık büyük bir RAM kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Batarya kısmında ise 10000 mAh kapasiteli bir pil ile 120 W’lık bir hızlı şarj desteği olacağı söylenmekte.

OLED Panel 144 Hz Yenileme Hızı

Serinin bazı modellerinde OLED panel kullanılırken bazı modellerinde ise LCD panel yer alacak. İşletim sistemi kısmında ise HyperOS 2.0’ın yer alacağı gelen bilgiler arasında. Tasarım kısmında ise Xiaomi yeni tablet serisi ince ekran çerçeveleri ve metal gövdesi ile ön plana çıkıyor.

Yeni Xiaomi tablet serisinin baz özelliklerini selef model ile kıyaslayabilmek adına Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinin sırasıyla Snapdragon 870 ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri barındırdığını söyleyelim. Bu iki modelin ekran kısmında ise LCD panel yer almakta. Xiaomi Pad 7 serisi özellikleri hakkında çıkan sızıntılar şimdilik bu kadar; yeni duyumlar geldiğinde biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.

Xiaomi Pad 7 Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi Pad 7’nin selefi olan Pad 6 serisi 2023 Nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Pad 7 serisinin 2024 Ekim ayında çıkarılacağı yönünde söylemler bulunuyor ancak henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Xiaomi Pad 7 yeni nesil tablet serisinin 2025 Nisan ayına kadar tanıtılması bekleniyor.