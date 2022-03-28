Xiaomi Paper Book Pro II Tanıtıldı!

Xiaomi Pazartesi günü Çin pazarında bir Kindle’a rakip cihazı piyasaya sürdü. Tamamen yeni Xiaomi Duokan Electronic Paper Book Pro II, büyük bir E-ink ekrana, 6 haftaya kadar bekleme süresine ve dört çekirdekli bir işlemciye sahip.

Xiaomi Paper Book Pro II, Amazon’un Kindle’ına rakip olan Duokan okuma sistemi ile birlikte geliyor. Okuyucu tablet, 1872 x 1404 piksel çözünürlüğe sahip 7,8 inç düz E-mürekkep ekran vaat ediyor. Ekran 300 PPI ekran yoğunluğuna ve 24 kademeli soğuk ve sıcak iki renkli okuma ışığına sahip. 7 mm kalınlığında ince ve 250 gram ağırlığında.

Paper Book Pro II, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile gelen bir RK3566 dört çekirdekli yonga setine sahip. Xiaomi’ye göre, yeni E-ink okuyucuda sistem yanıt hızı %109 arttı. Cihaz, 6 haftaya kadar bekleme süresi sunduğu iddia edilen 3.200 mAh pil barındırıyor.

Dahili sesli arama desteği ile birlikte geliyor ve Baidu ağına sahip. WLAN kitap aktarımı, Bluetooth kitap aktarımı ve PDF yeniden düzenleme desteği de vaat ediyor. Cihaz, EPUB, PDF, TXT, EXCEL, PPT ve diğer belgeler gibi biçimleri destekliyor. Fiyatı ise 204 dolardan başlıyor.