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Çinli teknoloji devi Xiaomi kendi fiyat aralığının en güçlüsü olan oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Fiyatına göre üst düzey bir performansa sahip olan oyun bilgisayarı yakında raflarda yerini alacak. Bahse konu oyun dizüstü bilgisayarının tanıtımı bir süredir beklenmekteydi ve sonunda gerçekleşti. İşte, oyun tutkuları tarafından merak edilen Xiaomi Redmi G Pro oyun laptopu 2024 versiyonu özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı hakkında detaylar…

Xiaomi Redmi G Pro Oyun Laptopu 2024 Versiyonu Tanıtıldı

Global çapta teknoloji sektörünün güçlü aktörlerinden biri olan Xiaomi, özellikle akıllı telefonları ve bilgisayarları ile bu alandaki gücünü günden güne artırmakta. Oyun bilgisayarı kapsamında da kullanıcıların oldukça memnun kaldığı cihazlarla piyasada yer edinen Xiaomi, Redmi G Pro oyun dizüstü bilgisayarının 2024 versiyonunu tanıttı.

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Redmi G Pro hali hazırda oyuncular tarafından beğenilerek kullanılan oyun laptoplarından biri idi. Fiyat bakımından da avantajlı olan bu cihazın 2024 sürümü “kendi fiyat aralığının” en güçlü dizüstü oyun bilgisayarı olarak tanıtıldı. Redmi G Pro güçlendirilmiş versiyonu ile yakında kullanıcıya sunulacak.

Xiaomi Redmi G Pro Oyun Dizüstü Bilgisayarı Özellikleri

Güncellenmiş bir Redmi G Pro olarak tanımlanabilen bu oyun laptopu, özellikleri ile bir oyun dizüstü PC’si almak isteyenlerin oldukça ilgisini çekeceğe benziyor. Yenilenen Xiaomi oyun laptopu iki ayrı konfigürasyon ile kullanıcının karısına çıkacak. Bu kapsamda Xiaomi Redmi G Pro 2024 versiyonunun birinci modeli Intel Core i9 – 14900HX işlemci ve 16 GB DDR5 RAM’in bulunduğu üst segment model. Cihazın diğer modeli ise Intel Core i5 – 14500HX ve 16 GB DDR5 RAM barındıran varyantı. Söz konusu modelin kitlesel pazara yönelik sunulacağı belirtilmekte.

İşlemci ve RAM özelliklerinin dışında cihazın ekran kartı ve diğer özelliklerine de göz atalım. Redmi G Pro 2024 versiyonu NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartları (GeForce RTX 4060 Max-Q dahil) barındırmakta. Depolama alanı kısmında ise cihaz 512 GB SSD’ye sahip. Cihazın ekran özelliklerine baktığımızda ise 16,1 inçlik 144 Hz yenileme hızına sahip bir IPS ekranını barındırdığı görülmekte. Cihazın ısınmasını engellemek içinse güçlü bir soğutma sistemi tasarlanmış durumda. Bu kapsamda cihazda bakır boruların ve iki soğutma fanının kullanıldığı bir soğutma sistemi mevcut.

Redmi G Pro 2024 Versiyonu Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Redmi G Pro 2024 versiyonu yukarıdaki özelliklere bakıldığında bulunduğu kategoride gerçekte güçlü bir oyun bilgisayarı denilebilir. Açıklanana göre cihaz 4 Mart 2024 tarihinde satışa sunulacak. Xiaomi Redmi G Pro 2024 sürümü fiyatı ise 10 bin Yuan yani yaklaşık 1390 dolar civarında olacak.