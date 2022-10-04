Xiaomi Smart Band 7 Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Smart Band 7’yi Mart ayında Çin’de piyasaya sürdü ve ardından Haziran ayında küresel olarak kullanıma sunmuştu. Bugün şirket, 150’den fazla uygulama içi saat yüzünü destekleyen 1.64 inç dikdörtgen AMOLED renkli dokunmatik ekrana sahip Pro modelini tanıttı.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro’nun ekranı 486×280 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranın en yüksek parlaklığı 500 nit ve daha rahat bir izleme deneyimi için otomatik parlaklık özelliği ile birlikte geliyor. Ekran ayrıca parmak izi önleyici kaplamaya sahip temperli cam ile kaplı.

Smart Band 7 Pro, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ölçümü ve uyku izleme dahil olmak üzere her zamanki sağlık ve fitness özellikleriyle birlikte geliyor. Giyilebilir cihaz ayrıca 110’dan fazla spor modunu destekliyor.

Hatta yeni başlayanlar için koşu/yürüyüş kombinasyonları veya yağ yakma/dayanıklılık odaklı antrenman gibi farklı seviyelerde önceden planlanmış 10 koşu kursu sunan bir bilek üstü koşu antrenörü özelliğine sahip. Kalp/akciğer sağlığını güçlendirmek için aralıklı eğitim de var.

Smart Band 7 Pro, kullanıcıların bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan rotaları takip etmelerini sağlayan yerleşik bir GNSS sistemiyle geliyor. Ayrıca Smart Band 7 Pro, 5ATM’ye kadar suya dayanıklı, bu nedenle duşa girerken veya yüzerken bileğinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor.

Giyilebilir cihaz, Android (6.0 veya üzeri) ve iOS (12 veya üzeri) cihazlarla uyumlu ve Bluetooth 5.2 BLE üzerinden bunlara bağlanıyor. Xiaomi, Smart Band 7 Pro’nun pil kapasitesini açıklamadı ancak şirket, tipik bir kullanım modunda 12 güne kadar pil ömrünün vaadini yapıyor.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, Fildişi ve Siyah renklerle geliyor ve TPU kayışlar için altı renk seçeneği sunuyır – Fildişi, Zeytin, Turuncu, Mavi, Siyah ve Pembe. Deri görünümlü tasarıma sahip özel üretim kayışlar Çam Yeşili ve Ay Grisi renk seçenekleri de var. Bu renk seçeneklerinin mevcudiyeti pazara bağlı olarak değişiyor.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, 99 eurodan başlıyor ve Xiaomi’nin Avrupa’daki resmi kanalları aracılığıyla satışa çıkacak.