Xiaomi Smart Band 8, kolye olarak takılabilecek

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı 18 Nisan 2023’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca marka, aynı etkinlikte yeni bir fitness takipçisi olan Xiaomi Smart Band 8’in de tanıtılacağını da duyurdu.

Xiaomi Band 8, önceki nesle benzeyen hap şeklinde bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte, kayış mekanizması artık her iki taraftan cihaza bağlanan daha güvenli ve rahat bir tasarıma yükseltildi. Ek olarak, kayış, benzersiz bir çekicilik kazandıran bir dizi renk ve tasarımda sunulacak.

Ek olarak, Xiaomi Band 8, kullanıcıların akıllı bandı kolye olarak takmasına olanak tanıyan bir aksesuar ile birlikte gelecek. Yeni bileklik ve kayış seti, kullanıcılara akıllı bandı normal bir kayışla veya modaya uygun bir bileklikle eşleştirmek de dahil olmak üzere tercih ettikleri şekilde takma seçeneği sunuyor.

Xiaomi Band 8’in kalp atış hızı izleme, kan oksijen ölçümü, uyku takibi ve stres izleme gibi temel aktivite izleme işlevlerini içermesi bekleniyor. Ek olarak, NFC ve sesli asistan özelliklerini destekleyecek.

Xiaomi Band 8, çok sayıda işlevsellik sunan uygun maliyetli bir fitness takipçisi arayan kişiler için uygun bir seçenek olcak. Bir önceki model olan Xiaomi Band 7 ise, 490 x 192 piksel çözünürlüğe ve maksimum 500 nit parlaklığa sahip 1.62 inç AMOLED ekrana sahipti. Yeni model daha iyi özellikleri beraberinde getirecek.