Ana SayfaTeknoloji HaberleriXiaomi Smart Band 8, kolye olarak takılabilecek

Xiaomi Smart Band 8, kolye olarak takılabilecek

Xiaomi Band 8, kullanıcıların akıllı bandı kolye olarak takmasına olanak tanıyan bir aksesuar ile birlikte gelecek. Yeni bileklik ve kayış seti, kullanıcılara akıllı bandı normal bir kayışla veya modaya uygun bir bileklikle eşleştirmek de dahil olmak üzere tercih ettikleri şekilde takma seçeneği sunuyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
5
xiaomi-band-8

Honor, 13. Nesil Core i5 ile MagicBook 14 2023 dizüstü bilgisayarını duyurdu

Honor bugün, şirketin birinci sınıf dizüstü bilgisayarının en son modeli olan MagicBook 14 2023'ü duyurdu....

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı 18 Nisan 2023’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca marka, aynı etkinlikte yeni bir fitness takipçisi olan Xiaomi Smart Band 8’in de tanıtılacağını da duyurdu.

Xiaomi Band 8, önceki nesle benzeyen hap şeklinde bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte, kayış mekanizması artık her iki taraftan cihaza bağlanan daha güvenli ve rahat bir tasarıma yükseltildi. Ek olarak, kayış, benzersiz bir çekicilik kazandıran bir dizi renk ve tasarımda sunulacak.

Ek olarak, Xiaomi Band 8, kullanıcıların akıllı bandı kolye olarak takmasına olanak tanıyan bir aksesuar ile birlikte gelecek. Yeni bileklik ve kayış seti, kullanıcılara akıllı bandı normal bir kayışla veya modaya uygun bir bileklikle eşleştirmek de dahil olmak üzere tercih ettikleri şekilde takma seçeneği sunuyor.

xiaomi-band-8

Xiaomi Band 8’in kalp atış hızı izleme, kan oksijen ölçümü, uyku takibi ve stres izleme gibi temel aktivite izleme işlevlerini içermesi bekleniyor. Ek olarak, NFC ve sesli asistan özelliklerini destekleyecek.

Xiaomi Band 8, çok sayıda işlevsellik sunan uygun maliyetli bir fitness takipçisi arayan kişiler için uygun bir seçenek olcak. Bir önceki model olan Xiaomi Band 7 ise, 490 x 192 piksel çözünürlüğe ve maksimum 500 nit parlaklığa sahip 1.62 inç AMOLED ekrana sahipti. Yeni model daha iyi özellikleri beraberinde getirecek.

-- Reklam --

Xiaomi 13 Ultra’nın çarpıcı kamera örneği taze çıktı – tüm detaylar

Xiaomi, yepyeni ve birinci sınıf akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu telefon mobil fotoğrafçılıkta yeni bir...
Önceki İçerik
Honor, 13. Nesil Core i5 ile MagicBook 14 2023 dizüstü bilgisayarını duyurdu
Sonraki İçerik
Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021