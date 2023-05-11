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Xiaomi Smart Band 8 NFC light gold edition satışa çıktı

Neredeyse bir ay sonra, açık altın renk seçeneğindeki Xiaomi Smart Band 8 de satışa sunuldu. Fitness takipçisinin bu modeli kadınlar için tasarlanmış ve içi boş bileklik ve NFC ile birlikte geliyor. Fiyatı ise yaklaşık 43 dolar.

Ayşen Sıla

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Xiaomi-Smart-Band-8

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Nisan ayında Xiaomi, Çin’de Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonun yanında Xiaomi Smart Band 8‘i piyasaya sürdü. Giyilebilir cihaz, çok sayıda kayış seçeneğini destekleyen yeni bir tasarımla geliyor. Ayrıca, markanın sekizinci nesil fitness takipçisi bir kolye ucu olarak bile takılabiliyor.

Neredeyse bir ay sonra, açık altın renk seçeneğindeki Xiaomi Smart Band 8 de satışa sunuldu. Fitness takipçisinin bu modeli kadınlar için tasarlanmış ve içi boş bileklik ve NFC ile birlikte geliyor. Fiyatı ise yaklaşık 43 dolar.

Donanım özellikleriyle ilgili olarak, giyilebilir cihaz, 60Hz’e kadar yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklığı, AOD modu ve çoklu saat yüzlerini destekleyen 1,6 inçlik hap şeklindeki AMOLED ekrana sahip. Cihaz 50 metreye kadar suya dayanıklı.

Xiaomi-Smart-Band-8

Sağlık özellikleri açısından Xiaomi Smart Band 8, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi izleme, uyku takibi ve adet döngüsü takibi sunuyor. Ayrıca stres seviyelerini ve VO2 Max’i ölçebiliyor. Ek olarak, kondisyon takipçisi, kullanıcıların boks aktiviteleri yaparken somatik duyular veya somatosensoriyel sistemlerle ilgili verileri izlemelerine olanak tanıyan bir Etkileşimli Boks Modu içeriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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