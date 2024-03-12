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Giyilebilir teknolojik ürünleri piyasada oldukça beğenilen Xiaomi, yeni cihazları üzerinde hazırlıklarına başladı. Xiaomi Smart Band 8’in halefi olarak tasarlanacak olan Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC modelleri resmi olarak onaylandı. Tanıtımının kısa bir zaman içerisinde yapılması beklenen Band 9 ve Band 9 NFC bilinen özellikleri neler, inceleyelim…

Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC Modelleri Onaylandı

2023 yılında piyasaya çıkan Xiaomi akıllı bileklik Smart Band 8, giyilebilir teknoloji alanında kullanıcıların en beğendiği ürünlerden biri olmuştu. Xiaomi şimdi de Smart Band 9 ve Band 9 NFC modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu modeller için sertifikalarını aldı. Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC modelleri sırasıyla ”M2345B1” ve ”M2346B1” model numaraları ile doğrulandı.

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2023 yılında uygun fiyatlı bir ürün olarak piyasaya sürülen Xiaomi Smart Band 8 özellikleri ve de tasarımı ile kullanıcıları tarafından olukça beğenilmişti. Hap şeklinde bir tasarımla gelen Band 8; 1,6 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrana, 60 Hz yenileme hızına ve 600 nit tepe parlaklığına sahip. Bunların yanı sıra cihazda AOD modu ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özellikleri de barındırıyor. Pil ömrü ile ön plana çıkan giyilebilir cihaz bu kapsamda 16 günlük bir pil ömrü sunuyor.

Xiaomi Smart Band 9 ve 9 NFC ise henüz pek özelliği bilinmese de selefinden daha özellikli bir yapıya sahip olacağı kesin. Şimdilik cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi bulunmuyor ancak cihazın Band 8’e göre daha büyük bir ekrana sahip olacağı söylenmekte. Band 9 ve 9 NFC modellerinin pil ömrünün de daha uzun olması bekleniyor. Cihazda, tıpkı selef modelinde olduğu gibi; adet döngüsü sensörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici sensörü, kalp atış hızı monitörü gibi özellikler bulunacak. Band 8 modelinde bulunmayan ve yeni gelen özellikler ise NFC ve GPS desteği olacak.

Xiaomi Yeni Akıllı Bilekliği Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi Smart Band 9 ve 9 NFC modellerinin ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı ancak 2024 yılında piyasaya sürülmesine kesin gözü ile bakılıyor. Bununla birlikte Mi Band 8’in 26 Ekim 2023 tarihinde piyasaya çıktığı düşünüldüğünde Band 9’un hangi ayda satışa sunulmaya başlayacağını tahmin etmek biraz güç.

Xiaomi Smart Band 9 ve 9 NFC modelleri resmi olarak onaylandı ve tanıtımı da kısa süre içersinde yapılacaktır. Birkaç ay içerisinde cihazın hem özelliklerinin hem de çıkış tarihinin belli olması bekleniyor. Söz konusu ayrıntılar belli olduğunda biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.