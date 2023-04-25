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Xiaomi Smart Home Hub 2, Avrupa’da Görücüye Çıktı!

Smart Home Hub 2, yuvarlak kenarlar ve UV'ye dayanıklı beyaz bir kasa ile geliyor. Cihazın durumunu LED paneli aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz ve Xiaomi Home uygulamasından da destek sağlayabilirsiniz. Fiyatı ise 45-50 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi_Smart_Home_Hub_2

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Xiaomi, Smart Home Hub 2’yi bazı Avrupa pazarlarında piyasaya sürdü. Xiaomi Smart Home Hub 2, Bluetooth, Bluetooth Mesh ve ZigBee protokollerini destekliyor. Ayrıca geçen yıl Mart ayında piyasaya sürülen Smart Home Hub’dan daha güçlü. Cihaz şu anda İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık‘ta mevcut.

Xiaomi Smart Home Hub 2, geliştirilmiş hız ve kararlılıkla 2,4 GHz ve 5 GHz çift bant Wi-Fi’yi destekliyor. Bluetooth ve ZigBee protokolleriyle uyumluluğu, cihazın çok çeşitli akıllı ev cihazlarına bağlanmasına olanak tanıyor. Bunlara Mi Kablosuz Anahtarı, Mi Kapı ve Pencere Sensörü 2 ve Mi Akıllı Masa Lambası 1S dahil. Cihaz ayrıca bir RJ45 bağlantı noktasına sahip ve USB-C arabiriminden güç alıyor.

Xiaomi_Smart_Home_Hub_2

Smart Home Hub 2’nin RJ45 bağlantı noktası daha verimli bir veri iletimi sağlıyor ve 128 MB belleği var. Smart Home Hub 2’nin 1 GHz çift çekirdekli CPU’su, eski modele göre iki kat daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Smart Home Hub 2, yuvarlak kenarlar ve UV’ye dayanıklı beyaz bir kasa ile geliyor. Cihazın durumunu LED paneli aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz ve Xiaomi Home uygulamasından da destek sağlayabilirsiniz. Cihazın fiyatı 45-50 dolardan başlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakXiaomi

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