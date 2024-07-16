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Xiaomi spor odaklı akıllı saati Watch S4 Sport çıkış tarihi açıklandı. Çinli dev teknoloji şirketi 19 Temmuz’da bir etkinlik düzenleyecek ve etkinlikte yeni cihazlarını tanıtacak. Bunların arasında Watch S4 Sport da var. Cihaz tanıtılmadan bazı özellikleri ortaya çıktı; işte o özellikleri…

Xiaomi Spor Odaklı Akıllı Saati Watch S4 Sport Çıkış Tarihi Belli Oldu

Xiaomi giyilebilir teknoloji alanında ürettiği cihazlarıyla pazardaki payını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda üst segment bir ürününü tanıtacak olan marka hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkat çeken bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Xiaomi 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye saati ile saat 14:00’da bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında uzun zamandır piyasanın en merak ettiği cihazlardan biri olan Redmi K70 Ultra modeli, Xiaomi katlanabilir telefon modelleri olan Mix Fold 4 ve Mix Flip telefonları, markanın en beğenilen akıllı bileklik serisinden Smart Band 9 tanıtımı gerçekleştirilecek. Yeni gelen bir habere göre Xiaomi Watch S4 Sport da lanse edilecek ürünler arasında yerini almış bulunmakta.

Watch S4 Sport akıllı saati markanın spor odaklı ilk profesyonel saati olarak karşımıza çıkıyor. Saatin kasası son derece dayanıklı bir metal olan titanyumdan üretilmiş durumda. Cihazın cam kısmı ise safir ile donatılmış durumda. Saatin yan kısmında ise bir döner kurma aparatı yer almakta. Xiaomi Watch S4 Sport bazı nitelikleri ile Apple Watch Ultra akıllı saatine benzemekte.

Xiaomi Watch S4 Sport Özellikleri

Xiaomi üst seviye akıllı saati Watch S4 Sport özelliklerinden bazıları daha evvel sertifika sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda cihazın dairesel tasarımlı OLED panel ile geleceği bilinmekte. Bunun yanı sıra batarya kısmında ise 586 mAh gücünde bir pil yer almakta. 10 W şarj desteği bulunan cihazda HyperOS işletim sistemi yer almakta.

E-Sim desteği ile gelecek olan akıllı saat bu özelliği ile telefona gelen mesaj, arama ya da bazı uygulamaları kontrol etme yeteneğine sahip olacak. Xiaomi yeni spor odaklı akıllı saati kalp atış hızı, NFC ve GPS gibi özelliklere de sahip olacak. Görsellerde yer aldığı üzere tasarım bakımından göz dolduran bir niteliğe sahip olan Xiaomi Watch S4 Sport, dayanıklı olmasıyla da ön plana çıkacak.

Xiaomi Watch S4 Sport Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cihazın resmi tanıtımı 19 Temmuz’da gerçekleşecek ancak Xiaomi Watch S4 Sport ne zaman piyasaya sürülecek? Bu bilgi resmi olarak açıklanmadı ancak IMEI veritabanında bu akıllı saatin M2424W1 model numarası ile görüldüğü biliniyor. Model numarasından yapılan çıkarımla da cihazın 2024 Ekim ayında pazara çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın modeli Xiaomi Watch S3, 2023’ün sonuna doğru piyasaya sürülmüştü. Halefi olan model Watch S4’ünde 2024’ün sonlarına doğru çıkması beklenmekte. Xiaomi Watch S4 Sport fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor; açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.