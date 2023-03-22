Xiaomi TV S75 ve S65 Satışa Çıktı – Tüm Özellikleri!

Xiaomi, bugün iki yeni televizyon piyasaya sürdü. En son modeller Xiaomi TV S75 ve S65 adını taşıyor. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi 75 ve 65 inç ekran boyutlarına sahipler. Her iki televizyon da farklı ekran boyutları dışında aynı özelliklere sahip. Gelin daha yakından bir göz atalım.

Xiaomi TV S75 ve S65, dört tarafında da ince çerçeveler bulunan sırasıyla 75 ve 65 inç ekranlarla geliyor. 3.840 x 2.160 piksel 4K ekran çözünürlüğü sunuyorlar. Televizyonlarda 144Hz yenileme hızı, HDR10 desteği, yüzde 94 DCI-P3 renk gamı ​​ve MEMC bulunuyor.

Ses cephesinde, Xiaomi TV S75 ve S65, 25W ses çıkışı üreten çift stereo hoparlörle geliyor. Dolby Vision Atmos ve DTS: X’i beraberinde getiriyorlar. TV’lerde ayrıca kullanıcıların sesli komutlar vererek eller serbest olarak kontrol etmelerine olanak tanıyan uzak alan mikrofonları bulunuyor.

Xiaomi TV S75 ve S65, dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci ile geliyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama da vaat ediyor. Televizyonlar, çeşitli yerleşik uygulamalara ve diğer akıllı ev cihazlarını kontrol etme özelliğine sahip MIUI TV ile çalışıyor. Xiaomi TV S75 ve S65, değişken yenileme hızı, otomatik düşük gecikme modu ve AMD Freesync ile birlikte geliyor.

Xiaomi TV S75 ve S65’teki bağlantı seçenekleri arasında WiFi-6, üç HDMI 2.1 bağlantı noktası, iki USB 3.0 bağlantı noktası, bir Ethernet bağlantı noktası, Bluetooth 5.2, IR Blaster ve NFC bulunuyor.