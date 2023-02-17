Xiaomi Üç Kapılı Buzdolabını Satışa Sundu!

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni bir buzdolabı piyasaya sürdü. Ürün, MIJIA Üç Kapılı Buzdolabı 213L olarak adlandırılıyor ve 160 dolar ön satış fiyatı var. Cihazın resmi olarak 28 Şubat’ta satışa çıkması bekleniyor.

Üç Kapılı Buzdolabı, kapasite göz önünde bulundurularak temel olarak tek veya iki kişilik ailelere yönelik. 213 litre kapasite, bir hafta boyunca yiyecek depolamak için yeterli.

Buzdolabının soğutulan alanı 125 litre iken orta kapıda 30 litrelik yumuşak dondurma alanı ve üstte 58 litrelik dondurucu bölmesi bulunuyor. Böylece, günlük taze gıda, kısa süreli soğutma ve uzun süreli dondurma ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olması gereken üç kapı ve üç sıcaklık bölgesi elde ediyorsunuz.

Buzdolabının soğutulmuş alanı, içecekler, meyveler, sebzeler veya pişmiş yumurta gibi günlük malzemeleri saklamak için uygun olan 0 ila 7 kademe arasında ayarlanabiliyor. Xiaomi, buzdolabının günde yaklaşık 0,66 derece elektrik tükettiğini ve çalışma gürültüsünün 38 desibel kadar düşük olduğunu ve bunun buzdolaplarının gürültü sınırı için ulusal standarttan daha düşük olduğunu söylüyor.

Tasarım açısından buzdolabı, 52.4cm genişliğinde, 58.2cm derinliğinde ve 180.8cm yüksekliğinde olup, yaklaşık 0.31 metrekarelik bir alanı kaplıuor. Buzdolabı, dayanıklı ve gürültüsüz çelik kapı menteşelerini kullanıyor.

İç mekanın üst kısmında LED soğuk ışık kaynağı bulunur, bu da geceleri bölmeden bir şeyler almayı kolaylaştırıyor. Ayrıca kapı fitilleri çıkarılıp yıkanabiliyor özellikte olup günlük temizlik ve bakımı daha kolay hale getiriyor.