Xiaomi, Ukrayna Tarafından “Savaş Sponsoru” Olmakla Suçlandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tüm hızıyla devam ediyor. Sürmekte olan savaş birinci yılını geride bırakırken, ateşkes veya barış anlaşması yönünde bir ilerleme kaydedilememesi iki ülkeyi de olumsuz etkiledi. Ukrayna, devam eden çatışma nedeniyle neredeyse harabe halindeyken, Rusya dünyanın geri kalanından ve çok sayıda küresel şirketten izolasyonla karşı karşıya ve bu da ciddi bir ekonomik gerilemeyle sonuçlanıyor.

Ancak bu durumdan etkilenen sadece ülkeler değil; tarafsız ve çok uluslu şirketler de önemli kayıplar yaşıyor. Ukrayna geçtiğimiz günlerde Xiaomi’yi “Uluslararası Savaş Sponsoru” olmakla suçladı.

Xiaomi, beklenmedik bir şekilde kendisini Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmanın ortasında buldu ve şirkete karşı ciddi suçlamalar yöneltildi. Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı (NAZK), Xiaomi’nin “Uluslararası Savaş Sponsorları” listesine eklendiğini duyurdu. Ukrayna hükümeti bu kararın iki ana nedenini gösterdi.

Xiaomi Rusya’da Lider Satış Rakamlarına Sahip!

Yetkililer, Xiaomi’nin Rusya pazarında aktif kaldığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma başladığından beri ülkede lider bir akıllı telefon markası olduğunu iddia ediyor. Xiaomi, 2022 baharından bu yana pazarlama kampanyaları yürütmese de, şirket Rusya’da hâlâ önemli bir pazar payına sahip.

Xiaomi, 2018’den beri geniş bir resmi yetkili perakende satış mağazası ağına sahip olarak Rusya’da çevrimiçi satışlara hükmediyor. Son NAZK verileri, Xiaomi’nin Rusya’daki pazar payının 2022’de iki katına çıktığını ve üçüncü çeyrek teslimatlarının bir önceki çeyreğe göre %39 arttığını ortaya koydu. Geçen yıl, Xiaomi’nin Rusya’daki geliri şaşırtıcı bir şekilde 202 milyon dolara ulaştı.

Xiaomi, 2018’den beri Rus çevrimiçi mağazalarında satışlarda sürekli olarak birinci sırada yer alıyor ve ülke çapında devasa bir çevrimdışı resmi yetkili perakende ağına sahip. 2022’de Xiaomi, Rusya’daki pazar payını ikiye katlayarak ülkenin lider akıllı telefon markası konumunu sağlamlaştırdı. Temmuz 2022 itibariyle, Xiaomi ve alt markası POCO, Rusya akıllı telefon satışlarında %42 pazar payına sahip oldu ve gelir açısından birinci sırada yer aldı.

Resmi veriler, 2021’de Xiaomi’nin Rusya yan kuruluşunun 202 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor. Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, bu önemli gelir üzerinden ödenen vergilerin Rus ordusunu desteklemek ve “Ukrayna’ya karşı savaşı finanse etmek” için kullanıldığını iddia ediyor.

Xiaomi şu anda aktif olarak Rusya ofisi için işe alımına devam ediyor ve şirketin Rusya’daki operasyonlarını tamamen eski haline getirme niyetini gösteren amiral gemisi akıllı telefonlarının resmi lansmanını duyurdu. Sonuç olarak, Ukrayna hükümeti Xiaomi’yi bir terörist devletin askeri saldırganlığına sponsorluk yapmakla suçluyor ve şirketin eylemlerinin itibar ve yasal sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağına inanıyor.

Şu an itibariyle, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu uluslararası savaş sponsorları listesine 21 şirketi dahil etti. Xiaomi’nin bu listeye dahil edilmesi birçok kişi için şok etkisi yaratıyor ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmanın küresel teknoloji endüstrisi üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini vurguluyor.