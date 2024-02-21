Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Xiaomi ve Leica Akıllı Telefon Teknolojileri İçin Optik Enstitü Kuruyor Teknoloji Haberleri Xiaomi ve Leica Akıllı Telefon Teknolojileri İçin Optik Enstitü Kuruyor Fatih Kuruçay 12 Görüntüleme

Xiaomi ve Leica, akıllı telefon teknolojileri için dünyanın en gelişmiş optik enstitüsünü kurmak için güçlerini birleştiriyor. Buna Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü adı veriliyor ve iki şirket, yalnızca akıllı telefon kamera optiklerini değil aynı zamanda hesaplamalı fotoğrafçılık ve yapay zekayı da içeren eksiksiz bir ürün oluşturma konusundaki uzmanlığını paylaşıyor.

Xiaomi ve Leica işbirliğini genişletiyor

Enstitü, bir kameralı telefonu harika yapan dört ana teknik faktöre odaklanıyor. Bunlar, akıllı telefonlara uygun küçük form faktörlü ultra hassas optik lensler, hesaplamalı fotoğrafçılık, lensler için katı optik standartlar oluşturma ve optoelektronik teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesidir.

Yaklaşan Xiaomi 14 Ultra amiral gemisi, Xiaomi ve Leica işbirliğinin en yeni ve en iyi özelliklerini içeren bir sonraki akıllı telefon olup, bu alanda daha gelişmiş araştırmaların başlangıcını işaret ediyor. İki şirket, Pekin’de, Leica’nın dördüncü nesil lenslerinin arkasındaki efsanevi optik tasarımcı Peter Karbe liderliğindeki 200’den fazla uzmanın yer aldığı üç laboratuvar kurmayı planlıyor.