Ana SayfaTeknoloji HaberleriXiaomi ve Siemens Arasındaki Anlaşmazlıklar Sona Erdi!

Xiaomi ve Siemens Arasındaki Anlaşmazlıklar Sona Erdi!

Daha basit bir ifadeyle, şirketler, yeniliği teşvik etmek ve Xiaomi ve gelecekteki teknolojileri için VE anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için birden fazla teknolojide patent lisanslamanın verimli bir yolunu yaratıyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
13

Lancia Rönesans Serisi, Markanın Dirilişini Anlatıyor

Yeni Lancia Rönesans adlı kısa film, ilk kez 28 Kasım'da Lancia Tasarım Günü'nde yayınlanan teaser'ının...

Bugün erken saatlerde Xiaomi ve diğer birkaç şirket, geleceğe bakarken uzun süredir devam eden IP anlaşmazlıklarına (Fikri Mülkiyet) nihayet bir son vereceklerini ortaklaşa duyurdular.

Çinli teknoloji şirketi, IP Bridge, Orange ve Siemens gibi diğer patent sahipleriyle anlaşmazlık içindeydi. Ancak firmalar, yenilikçi bir patent lisanslama işlemi yoluyla birbirlerini düzeltmeye karar verdiler. 

Daha basit bir ifadeyle, şirketler, yeniliği teşvik etmek ve Xiaomi ve gelecekteki teknolojileri için VE anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için birden fazla teknolojide patent lisanslamanın verimli bir yolunu yaratıyor.

Xiaomi Küresel İş Geliştirme ve Fikri Mülkiyet Stratejisi Genel Müdürü Ran Xu’ya göre, “Zaman alan anlaşmazlıkları önlemek ve yeniliğe odaklanmak için geleneksel patent havuzunu ve ikili modelleri tamamlayıcı lisanslama modellerini keşfetmeye devam ediyoruz. 

Bu benzersiz işlem yapısı, Xiaomi müşterilerinin 3 şirketin buluşlarından verimli bir şekilde yararlanmasını sağlıyor.” Anlaşmazlıklar, Xiaomi’nin eski IP Strateji Başkanı’na ait bir şirket olan Norvus IP sayesinde sona erdi.

Bu firma, akıllı telefon üreticisine ve diğer üç lisans verene yardımcı oldu ve bu lisanslama işlemini verimli bir şekilde tamamladı. 

Benzer şekilde, Siemens’in Lisanslama ve Teknoloji Başkanı Rudolf Freytag, “Bizim için inovasyonun patentlerle korunması büyük önem taşıyor. Davalar üzerinde karşılıklı olarak çok tatmin edici bir çözüm oluşturduğu ve anlaşmaya dahil olan tüm tarafların çözüm odaklı yaklaşımını takdir ettiği için bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

-- Reklam --

DJI RS 3 Mini Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl DJI'nın birkaç ürün piyasaya sürmesi, endüstriyi altüst etti. Başarılı dronelar sunan şirket bugün de DJI RS 3 Pro...
Önceki İçerik
Apple Watch Amerika’da Yasaklanıyor – Oksijen Özelliği Başa Bela Oldu
Sonraki İçerik
Google, Androidde E-Simi Yaygınlaştırmaya Çabalıyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021