Xiaomi ve Siemens Arasındaki Anlaşmazlıklar Sona Erdi!

Bugün erken saatlerde Xiaomi ve diğer birkaç şirket, geleceğe bakarken uzun süredir devam eden IP anlaşmazlıklarına (Fikri Mülkiyet) nihayet bir son vereceklerini ortaklaşa duyurdular.

Çinli teknoloji şirketi, IP Bridge, Orange ve Siemens gibi diğer patent sahipleriyle anlaşmazlık içindeydi. Ancak firmalar, yenilikçi bir patent lisanslama işlemi yoluyla birbirlerini düzeltmeye karar verdiler.

Daha basit bir ifadeyle, şirketler, yeniliği teşvik etmek ve Xiaomi ve gelecekteki teknolojileri için VE anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için birden fazla teknolojide patent lisanslamanın verimli bir yolunu yaratıyor.

Xiaomi Küresel İş Geliştirme ve Fikri Mülkiyet Stratejisi Genel Müdürü Ran Xu’ya göre, “Zaman alan anlaşmazlıkları önlemek ve yeniliğe odaklanmak için geleneksel patent havuzunu ve ikili modelleri tamamlayıcı lisanslama modellerini keşfetmeye devam ediyoruz.

Bu benzersiz işlem yapısı, Xiaomi müşterilerinin 3 şirketin buluşlarından verimli bir şekilde yararlanmasını sağlıyor.” Anlaşmazlıklar, Xiaomi’nin eski IP Strateji Başkanı’na ait bir şirket olan Norvus IP sayesinde sona erdi.

Bu firma, akıllı telefon üreticisine ve diğer üç lisans verene yardımcı oldu ve bu lisanslama işlemini verimli bir şekilde tamamladı.

Benzer şekilde, Siemens’in Lisanslama ve Teknoloji Başkanı Rudolf Freytag, “Bizim için inovasyonun patentlerle korunması büyük önem taşıyor. Davalar üzerinde karşılıklı olarak çok tatmin edici bir çözüm oluşturduğu ve anlaşmaya dahil olan tüm tarafların çözüm odaklı yaklaşımını takdir ettiği için bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.