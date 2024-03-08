Teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay Xiaomi Watch 2 akıllı saatinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi akıllı saat, uzun süren pil ömrü ve özellikleri ile kendi sınıfında öne çıkmayı başardı. Tüm dünyada büyük ilgi gören cihaz ülkemiz pazarına da girdi ve Xiaomi Watch 2 Türkiye fiyatı belli oldu. Xiaomi Watch 2 fiyatı ne kadar ve özellikleri nasıl, bakalım..

Xiaomi Watch 2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi yeni akıllı saati Watch 2’nin tanıtımını Şubat ayında gerçekleştirmişti. Tanıtımla birlikte bazı ülkelerde satışa sunulan cihaz sonunda Türkiye’ye de geldi. Akıllı saat pazarında kullanıcıya sunulan, en ucuz modern Wear OS cihazlardan biri olan Xiaomi Watch 2, üstün özellikleri ile oldukça merak ediliyordu.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Xiaomi’nin yeni akıllı saatini satın almak için ülkemiz pazarına gelmesini bekleyenler için güzel haber şu ki; cihaz artık ülkemizde ve hem de kampanyalı fiyatla. Cihazın açıklanan kampanyalı Türkiye fiyatı 6.999 TL. Normal satış fiyatı ise markanın sitesinde 7.150 TL olarak görünüyor. Cihaz, siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile piyasaya sunulmuş durumda. Dairesel bir forma sahip olan cihaz tasarımı ile şık bir görünüme sahip.

Xiaomi Watch 2’nin yanı sıra markanın yeni nesil akıllı telefonu Xiaomi 14’ün de Türkiye pazarına girdiğini hatırlatalım. Bununla birlikte Xiaomi 14 serisinin amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra da yakında ülkemizde satışa sunulacak. Xiaomi kaliteyi emsallerinden daha uygun fiyata ve üstelik şık tasarımlarla sunduğu için ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri konumunda. Bu bilgilerin ardından, Xiaomi Watch 2 özelliklerini merak edenler için cihazın niteliklerini anlatalım…

Xiaomi Yeni Wear OS Akıllı Saat Özellikleri

Ülkemizde, markanın resmi web sitesi üzerinden satışa çıkmasıyla birlikte özellikleri merak edilen Xiaomi Watch 2’nin öne çıkan niteliklerinden bahsedelim… Xiaomi Watch 2, 65 saatlik bir pil ömrüne ve Snapdragon çipsetine sahip bir akıllı cihaz. Gücünü Snapdragon W5 Plus Gen 1’den alan Xiaomi Watch 2, 495 mAh batarya ile geliyor. Cihazın ekran kısmında 1,43 büyüklüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklık seviyesi ise 600 nit’e kadar çıkıyor. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Xiaomi akıllı saat tasarımıyla dikkat çekiyor.

37 gram ağırlığında alüminyum gövdeye sahip olan Xiaomi Watch 2 akıllı saat, siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcıya sunuluyor. Xiaomi akıllı saatin diğer özelliklerine baktığımızda ise cihada çift bant GNSS bağlantısı (L1 + L5) bulunduğu görülmekte. Ayrıca cihazda 12 kanallı kalp atış sensörü de bulunmakta. Böylece kalp atış ritmi cihaz aracılığı ile takip edilebiliyor. 2 GB RAM barındıran Xiaomi yeni akıllı saatin depolama alanı ise 32 GB büyüklüğünde.

5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip olan yeni nesil Xiaomi akıllı saat 2,4 GHz / 5 GHz Wi – Fi ve Bluetooth 5.2 bağlantıları da bulunmakta. 45 dakikada tamamen şarj olabilen cihaz, kullanımı kolay ve işlevsel bir yapıya sahip.