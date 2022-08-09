Xiaomi Watch S1 Pro, 11 Ağustos’ta Satışa Çıkacak

Xiaomi geçtiğimiz günlerde CEO ve kurucusu Lei Jun’un yıllık konuşması sırasında 11 Ağustos’ta Xiaomi MIX Fold 2 katlanır telefon, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ve Xiaomi Buds 4 Pro TWS kulaklıklar dahil bir sürü yeni ürünü piyasaya süreceğini doğruladı.

Şimdi, şirket tarafından yeni bir teaser, aynı etkinlik sırasında Xiaomi S1 Pro adlı yeni bir akıllı saatin de piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. 2021’de piyasaya çıkan Watch S1’in daha iyi bir versiyonu olacak.

Bugün, Xiaomi’nin resmi Weibo kolu, Xiaomi Watch S1 Pro‘nun tasarımını ve lansman tarihini gösteren yeni bir poster paylaştı. Şirket, saatin yukarıda belirtilen ürünlerle birlikte 11 Ağustos’ta piyasaya çıkacağını doğruladı.

Adından da anlaşılacağı gibi Xiaomi Watch S1 Pro, Aralık 2021’de piyasaya çıkan Watch S1’in yeni ve farklı bir versiyonu olacak. Yeni saatin tasarım açısından küçük değişiklikler taşıdığı görülüyor. Örneğin, Watch S1’deki ikili düğme dizisi, dijital bir kurma kolu ve neredeyse görünmez görünen bir düğme ile değiştirildi.