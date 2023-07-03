Xiaomi Watch S2 Pro, SIM desteği sunacak

Yıllar içinde Xiaomi, en yenisi Watch S2 olmak üzere piyasada birkaç iyi akıllı saat piyasaya sürdü. Bu giyilebilir cihaz, şu anda Çin ile sınırlı olmasına rağmen, ön yüzü safir kristal ve AMOLED paneli olan yuvarlak bir kadrana sahip.

Küresel lansmanını heyecanla beklerken, IMEI veritabanında yeni bir Xiaomi Watch S2 Pro tespit edildi. Görünüşe göre bu, bir SIM kart desteğine sahip olacak ve akıllı saatler arasında çığır açacak.

Kaynağımız Ağustos ayında şirketin yaklaşmakta olan kitap tarzı katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3 ile birlikte tanıtılacağını söylüyor. Saatin, hücresel bağlantı sağlayan bir SIM kart takmayı desteklediği de ortaya çıktı.

Bu, kullanıcıların telefonlarına bağlamak zorunda kalmadan saatin kendisinden telefon görüşmeleri yapabilecekleri, metin mesajları gönderebilecekleri ve çok daha fazlasını yapabilecekleri anlamına geliyor. Çoğu akıllı saat şu anda yalnızca, saatin önce bir akıllı telefona bağlanmasını gerektiren Bluetooth üzerinden aramayı destekliyor.

Xiaomi Watch S2 Pro ise bağlantı özellikleriyle temelde normal bir telefon gibi davranacak. Watch S2 Pro’nun başka hangi özelliklere sahip olacağı henüz belli değil, ancak hücresel bağlantısı önemli bir satış noktası olabilir.