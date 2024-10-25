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Xiaomi Watch S4 çıkış tarihi belli oldu ve görselleri yayınlandı. Xiaomi’nin bu yeni akıllı saati geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Watch S3 modelinin halefi olarak piyasaya geliyor. Xiaomi ilgi çekici özelliklere sahip olan Watch S4 akıllı saati son derece göz alıcı bir tasarımla kullanıcıya sunulacak. İşte cihaz hakkında bilinenler…

Xiaomi Watch S4 Çıkış Tarihi Belli Oldu ve Görselleri Yayınlandı!

Teknoloji devi Xiaomi kısa bir zaman içerisinde amiral gemisi telefon serisi Xiaomi 15’ten yeni işletim sistemi HyperOS 2’ye kadar pek çok teknolojisinin tanıtımını yapacak. Bunlar arasında yeni akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4 de bulunuyor. Marka daha evvel 29 Ekim 2024’te bir etkinlik düzenleyerek yeni cihazlarını tanıtacağını duyurmuştu. Bu etkinlikte tanıtılacak cihazlardan birinin de Watch S4 modeli olduğu ortaya çıktı.

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Xiaomi’nin 29 Ekim’deki etkinliğinde; Xiaomi 15 serisi, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Pad 7 tablet modeli ve HyperOS 2 arayüzü tanıtılacak. Söz konusu cihazlar hakkında imdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıktı ve şimdi de Watch S4 modelinin görselleri paylaşıldı. İçeriğimizde yer alan görsellerden anlayacağınız üzere son derece göz alıcı saatler geliyor.

Görsellerde de görüldüğü üzere Xiaomi Watch S4 saat modeli farklı renk ve tasarımlarda kayışlara sahip. Kayışların farklı malzemelerden üretilmiş olması da pek çok zevke hitap edeceği anlamına geliyor. Kullanım açısından da son derece ergonomik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yuvarlak bir ekrana sahip olan Watch S4 modeli özellikleri ile de oldukça ilgi çekiyor.

29 Ekim’de Geliyor!

eSIM desteği ile gelecek olan Xiaomi yeni akıllı saati Watch S4 modeli, HyperOS 2 işletim sistemine sahip olacak. Uzun bir pil ömrü sunacağı söylenen cihaz tam şarj ile 15 gün boyunca kullanılabilecek. Cihazın bütün özellikleri henüz bilinmiyor ancak uyku apnesi algılama özelliği ile gelmesi beklenmekte. Watch S4, SU7 için araba anahtarı ya da Xiaomi laptoplarda PC’nin kilidini açma işlemlerini de yapabilecek.

Xiaomi Watch S4 hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı ancak 29 Ekim’de gerçekleştirilecek olan lansmanda tüm detaylar ve Wach S4’ün fiyatı belli olacak. Xiaomi etkinliği gerçekleştirdiğinde biz de sizlere buradan tüm ayrıntıları paylaşıyor olacağız.